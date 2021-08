LIVETICKER Jetzt Challenge League live von der Maladière: Neuchâtel Xamax - FC Wil *1:0 Nach der Cup- und Coronapause geht es für den FC Wil in der Challenge League mit zwei Auswärtsspielen weiter. Heute gastieren die Äbtestädter beim noch unbesiegten Xamax. Gibt es ausgerechnet auf der Maladière den ersten Meisterschafts-Auswärtssieg seit genau sieben Monaten? Zu verfolgen jetzt im Liveticker.

Wils Trainer Alex Frei braucht wohl einen guten Matchplan, um in Neuenburg zu reüssieren. Bild: Urs Lindt, Freshfocus

Der Liveticker zu Xamax - FC Wil aus der Maladière:

24. Minute

Als wäre die Aufgabe nicht schon schwierig genug gewesen, wird es nun doppelt und dreifach anspruchsvoll für die Wiler, die kaum Offensivspieler dabei haben.

21. Minute

Und Xamax will mit dem gleichen Muster nachlegen: Wieder ein lager Ball auf Mafouta, der Sauter erneut davonläuft. Doch der Xamax-Offensivmann verstolpert. Mit diesen langen Bällen haben die Wiler ihre liebe Mühe.

18. Minute

TOOOOOOR für Neuchâtel Xamax FCS durch Haile-.Selassie zum 1:0. Schöner Spielzug der Neuenburger. Langer Ball auf Mafoute. der kann den Ball im Strafraum kontrollieren und zurücklegen. Der Ex-Wiler Haile-Selassie kommt mit Volldampf angebraust und haut die Kugel in die linke Ecke. Nun ist genau das passiert, was die Wiler mit dem defensiven 4-3-2-1-System verhindern wollten.

15. Minute

Allzu viel Unterstützung bekommen die Wiler übrigens nicht. Die Wiler Fankurve ist ... leer. Komplett verwaist.

13. Minute

Auf der anderen Seite geht Ismaili mit einem starken Antritt auf halbrechts durch. Doch der Winkel wird schliesslich zu spitzen. Halb-gefährlich.

12. Minute

Und dann doch die Neuenburger: Schöner Angriff der Neuenburger: Langer Ball auf Mafouta. Der legt zurück auf Lahiouel, welcher abschliesst. Doch de Mol ist mit dem Fuss da. Weiter steht die Null hüben wie drüben.

11. Minute

Wegen der Corona-Sache, der fast komplett verwaisten Wiler Offensivabteilung und des Saisonstarts sind die Neuenburger klarer Favorit. Von dem her: Immerhin mal die Start-Zehn-Minuten gut überstanden. Ausgeglichene Sache bisher.

8. Minute

Die Wiler mit einem Standard: Fazliu versucht es per Freistoss aus gut 25 Metern direkt. Aber direkt auf Goalie Guivarch.

5. Minute

Schwungvoller Start. Xamax versucht das Zepter in die Hand zu nehmen. Aber die Wiler verstecken sich mal gar nicht.

2. Minute

Was für ein Auftakt: Zuerst Xamax mit einem ersten Corner. Nach 39 Sekunden knallt Hammerich das Leder aber weit drüber. Dann auf der Gegenseite schon die Wiler. Guivarch mit einer ungenügenden Befreiung. Das Tor ist frei und Jones setzt zum Lob an. Doch Berisha kann knapp vor der Linie per Kopf für den bereits geschlagenen Goalie klären.

1. Minute

Das Spiel ist angepfiffen. Xamax mit dem Anstoss durch Mafouta.

14:15 Uhr

Die Spieler sind da. Sie stehen gemeinsam in der Mitte und setzen mit einem Plakat ein Zeichen gegen Rassismus. Eine Aktion der Swiss Football League nach den Vorfällen vor Wochenfrist in St.Gallen. Gleich geht es los mit Neuchâtel Xamax FCS gegen den FC Wil. Viel Vergüngen.

14:12 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichterin Esther Staubli aus Wohlen bei Bern.

14:10 Uhr

Xamax-Trainer Andrea Binotto beginnt in einer 4-1-2-3-Formation mit dem Franzosen Guivarch im Tor. Die Abwehr bilden von rechts her gesehen Captain Gomes, Epitaux, Berisha und Tavares. Davor spielt Veloso. Vor ihm sind Gazzetta (rechts) und Hammerich. Als Stürmer laufen auf von rechts nach links der Ex-Wil Haile-Selassie, Mafouta und Lahiouel.

14:08 Uhr

Widmen wir uns den Mannschaftsaufstellungen. Die Wiler beginnen unter der Leitung von Trainer Alex Frei in einem 4-3-2-1-System mit de Mol im Tor. Der war zuletzt im Cup beim 1:0-Sieg in Nyon verletzt - hätte aber ohnehin nicht gespielt. Die Abwehr bilden von rechts her gesehen Dickenmann, Captain Muntwiler, Sauter und Brahimi. Im Mittelfeld spielen von rechts nach links Ismaili, Kamber, Ndau. Davor spielen Bahloul (rechts) und Fazliu. Einziger Stürmer ist Jones. Frei stellt taktisch also um, weil im offensiv die Auswahl fehlt. Offensiv ist das gnaz dünn Silvio, Rustemoski und Malinowski fehlen. Auch Heule, Talabidi, Krunic und der dritte Goalie Abubakar sind nicht dabei.

14:05 Uhr

Und Xamax? Vergangene Saison nur wegen dem Torverhältnis dem zweiten Abstieg in Folge entgangen, sieht das nun viel besser aus: Zehn von zwölf möglichen Punkte wurden in dieser Saison bisher geholt. Beeindruckend war vor allem, wie die «Rouge et Noir» vor zweieinhalb Wochen im Heimspiel gegen das ebenfalls starke Aarau aus einem 0:2-Pausenrückstand einen 4:2-Sieg machten.

14:02 Uhr

Die Statistik verheisst nichts Gutes für die Ostschweizer. In den letzten sieben Gastauftritten hier auf der Maladière holten die Wiler einen Punkt - zusammengezählt. Der letzte Sieg liegt schon mehr als sechs Jahre zurück. Türkische Investoren hatten gerade das Ruder übernommen und Champions-League-Träume geschmiedet. In der jüngeren Vergangenheit warten die Äbtestädter seit auf den Tag genau sieben Monaten auf einen Auswärtssieg in der Meisterschaft.

13:58 Uhr

Wie präsentiert sich der FC Wil nach diesem Coronaunterbruch? Seit Anfang Woche wurde wieder trainiert. Die mit Corona infizierten Spieler durften nicht mittun. Die anderen Akteure, welche sich ebenfalls in Quarantäne begeben hatten, hingegen schon.

13:55 Uhr

Der FC Wil ist mal wieder zurück aus einer Corona-Quarantäne. Und bekommt es gleich mit einem noch unbesiegten Gegner zu tun. Das wird eine Mammutaufgabe. Herzlich willkommen aus der Neuenburger Maladière zum Spiel der fünften Challenge-League-Runde zwischen Neuchâtel Xamax FCS und dem FC Wil. Simon Dudle ist in der Westschweiz und tickert durch die Partie.