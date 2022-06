Nun äussert sich der Kommissionsvorsitzende, Luc Kauf (Grüne Prowil), zum Geschäftsbericht der Thurvita. Kauf spricht die Personalsituation an, im Pflegebereich sei es schwierig neues Personal zu finden. Jedoch zeige sich eine tiefe Fluktuation beim Personal, was erfreulich sei. Er spricht den Verlust und das schwierige Coronajahr an.



Das Budget geht im kommenden Jahr von einem höheren Umsatz aus. Der Personalaufwand nimmt aber auch wieder zu. Aber man rechnet mit einem positiven Ergebnis.



Zur Nachfolgeregelung beim Verwaltungsrat nehme man zur Kenntnis, sagt Kauf. Zum Schluss bedankt er sich für den Einsatz der Mitarbeitenden sowie der Geschäftsleitung.