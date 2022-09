Für die Wiler ist es die zweite Pflichtaufgabe im Cup innerhalb eines Monats. In der 1. Hauptrunde war der FC Littau aus der 2. Liga regional nach etwas Anlaufzeit problemlos mit 6:0 besiegt worden. Holen die Äbtestädter den erwarteten Pflichtsieg, würden sie erstmals seit 2018 in die Cup-Achtelfinals einziehen. Damals war in der Runde der letzten 16 dann im Penaltyschiessen gegen den damaligen Super-League-Klub FC Thun Schluss. In den letzten drei Jahren mussten die Segel jeweils schon im Sechzehntelfinal gestrichen werden. Es wäre erst das zweite Mal seit 2014, dass es die Wiler in die Achtelfinals schaffen. 2014 gab es ein ganz bitteres Out gegen den 1.-Liga-Klub Münsingen. Ein gewisser Silvan Aegerter traf damals von der Mittellinie aus gegen den FC Wil. Wollen wir es nicht heraufbeschwören.