Als temporärer Blitztabellen-Leader schreiten die Wiler in die Katakomben. Und die Führung ist durchaus verdient. Vor allem in einer Phase Mitte Halbzeit nahmen die Gäste das Szepter in die Hand, erspielten sich Chancen fast im Minutentakt und gingen dann in Führung. Sonst kontrollieren die Gäste Ball und Gegner ansehnlich. Die Gäste spielen ihr Spiel und begehen bisher keine gravierenden Fehler. Hat zur Folge: Selten war die Chance heuer so gut, auswärts mal einen Dreier einzufahren. Zur Erinnerung: 8 Monate und 1 Tag ist es her seit dem letzten Away-Sieg der Wiler.