Worum geht es noch heute Abend? Zugegebenermassen um nicht mehr allzu viel. Zum Beispiel um die Beantwortung der Frage, ob die Wiler die Saison auf Rang sieben, acht oder neun abschliessen. Platz sieben wäre gleich «gut» wie in der vergangenen Saison, alles andere schlechter. Bereits klar ist, dass die Äbtestädter aber mehr Punkte geholt haben werden also letzte Saison. Damals waren es 39, aktuell stehen sie bei 41. Die wirkliche Spannung liegt heute aber auf anderen Plätzen der Liga. Allen voran in der Wefox-Arena dürfte es rund gehen, wo die Aufstiegsaspiranten Schaffhausen und Aarau im Direktduell aufeinandertreffen.