Egal, wie das heute ausgeht: Aus Wiler Sicht war es eine ganz starke Hinrunde ohne eine einzige Heimniederlage in der Meisterschaft: Sieben Siege, zwei Unentschieden. Bleibt zu hoffen, dass das heute ohne Verletzungen vonstatten geht. Danach stehen rund dreieinhalb Wochen Ferien an, ehe sich die Mannschaft am 3. Januar zur Vorbereitung auf die Rückrunde wieder trifft. Start zur zweiten Saisonhälfte ist am 27. Januar in Vaduz.