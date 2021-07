LIVETICKER Jetzt Derby-Time auf der Schützenwiese: FC Winterthur - FC Wil *2:1 Fünf Tage nach der bitteren 2:3-Heimniederlage gegen Vaduz ist der FC Wil auswärts beim FC Winterthur auf Wiedergutmachung aus. Wer gewinnt den Vergleich der beiden FCW? Mitzuverfolgen jetzt im Liveticker.

Nach der Niederlage zuhause gegen Vaduz ist von Silvio und dem FC Wil in Winterthur eine Reaktion gefragt. Bild: Michael Zanghellini, Freshfocus

Der Liveticker von der Schützenwiese zu FC Winterthur - FC Wil:

60. Minute

Sintflutartiger Regen setzt ein, nachdem es zuvor länger trocken war. Passt grad gut zur Wiler Situation.

57. Minute

TOOOOOR für den FC Winterthur durch Ramizi zum 2:1. Da hatte Schättin allen Platz der Welt. Bahloul ist weit weg, trotz Aufforderung Muntwilers dies zu ändern. Schättin flankt präzis auf Ramizi, der den zweiten Winterthurrer Kopfballtreffer des Abends erzielt. Verteidiger Schättin mit einem Tor und einer Vorlage.

54. Minute

Da brennt es lichterloh im Wilier Strafraum. Doppelchance für Winterthur. Zuerst die Top-Chance von Alves. Doch Wils Goalie de Mol kann gut klären. Nur Sekunden später kann sich der Wiler Hüter erneut auszeichnen. Wieder flankt Ramizi zur Mitte. Dieses Mal findet er Manzambi. Da hat manch einer schon gejubelt hier auf der Haupttribüne. Sie sitzen wieder.

52. Minute

Die erste Verwarnung des Spiels wird fällig: Es trifft Wils Bahloul nach einem Foul im Halbfeld an Schättin.

49. Minute

TOOOOOOOR für den FC Wil durch Fazliu per Foulpenalty zum 1:1-Ausgleich. Da verlädt er Goalie Spiegel und trifft souverän in die linke Ecke. Alles wieder offen.

48. Minute

Penalty Wil nach Foul von Gantenbein an Malinowski.

47. Minute

Winterthur überlässt den Wilern nächst wieder das Spieldiktat.

46. Minute

Das Spiel ist wieder freigegeben.

Pause

Die Mannschaften sind zurück. Keine Wechsel. Gleich geht es weiter mit FC Winterthur - FC Wil. Kommt jetzt die Wiler Reaktion?

Pausenfazit

Stark begonnen, aber dann abgebaut. Die Wiler legten los wie die Feuerwehr, was allerdings auch für die Gastgeber zählt. Doch als sich die Gastgeber auf die Äbtestädter eingestellt hatten, kam nicht mehr viel nach. Nach dem Gegentor vermisste man eine Reaktion der Gäste. Oder die Winterthurer liessen sie nicht zu. Im Offensivbereich ist das dünn, was der FC Wil anbietet. Es fehlt an Tempo, am Überraschungsmoment, an Kreativität. Kein einziger Schuss der Wiler fand in der ersten Halbzeit den Weg auf das Tor der Winterthurer. Da braucht es mehr, um hinterher nicht von einem Fehlstart in die Saison sprechen zu müssen.

Pausenpfiff

Halbzeit auf der Schützenwiese: Der FC Winterthur führt gegen den FC Wil bei Spielhälfte mit 1:0.

45.+4. Minute

Es wird wegen dem Fazliu-Zwischenfall länger nachgespielt als angezeigt. Freistoss nochmals für Winterthur. Alves zur Mitte. Aber die Wiler können klären.

45. Minute

Eine Minute wird noch obendrauf gelegt.

45. Minute

Wils Fazliu wird aus nächster Nähe vom Ball getroffen. Da muss die Bare aufs Feld. Aber es geht weiter für Fazliu.

44. Minute

Wil zwar mehr im Ballbesitz. Aber es kommt gar nichts dabei rum.

41. Minute

Ich würde gerne über Ausgleichschancen berichten. Aber ja. Da die Winterthurer Fans auf Support erzichtetn, ist es ein ziemlich trostlose Sache hier, obwohl sicher 2000 Leute hier sind.

38. Minute

Die Wiler in dieser Phase ziemlich ideenlos. Zwar bemüht. Aber nicht gefährlich.

35. Minute

Wils Trainer Frei steht übrigens in kurzen Trainerhosen da. Momentan zu er es ziemlich regungslos. Es bleibt ja noch genug Zeit für die Reaktion. Gerne noch vor der Pause.

31. Minute

Die Wiler wirken etwas geschockt und müssen nun die Ordnung wieder finden.

28. Minute

TOOOOR für den FC Winterthur durch Schättin zum 1:0. Alves flankt in den Strafraum. Dort steht weit und breit kein Wiler. Dafür verlängert Schättin mit dem Hinterkopf in die lange Ecke. Die Büchse ist geöffnet.

28. Minute

Wie aus dem Nichts eine Top-Chance für die Winterthurer: Manzami zieh von halblinks einfach mal ab. Da braucht es die gute Parade von de Mol.

26. Minute

Auf dem Feld tut sich grad reichlich nichts. Auch ein Alves-Freistoss aus dem Halbfeld von links bringt keine Gefahr. De Mol faustet etwas unkonventionell weg.

24. Minute

Apropos einige mitgereiste Wiler: Zu fünft stehen sie im Gästesektor, um genau zu sein

19. Minute

Nachdem die Wiler zuerst stärker waren, hat sich die Sache nun ausgeglichen. Beide Teams haben sich nun aufeinander eingestellt. Aus neutraler Sicht ist das eigentlich schade, da weniger Chancen.

16. Minute

Ein erstes Mal Emotionen im Stadion. Wils Kamber geht zu Boden und will einen indirekten Freistoss haben. Den kriegt er trotz längerer Zeit am Boden nicht. Pfiffe gibt's von der Gegengeraden. Aber das beruhigt sich schnell wieder.

15. Minute

Dann Winterthur mit dem ersten Pfund. Aber Izmirlioglu kann gerade noch abfälschen. Das war wichtig. Das wäre sonst ganz heiss geworden.

14. Minute

Jetzt holen sie das gegenseitige Abtasten nach. Das Startfurioso ist Geschichte.

11. Minute

Ein Raumen geht durch die Schützi: Buess schlägt da zentral vor dem Tor über den Ball. Das wäre ein gutes Ding gewesen. Die Wiler sagen danek.

9. Minute

Nachzureichen ist dieser Tage noch der Wetterbericht. Kein Hagel. Immerhin. Aber strömender Regen. Natürlich.

4. Minute

Und es geht weiter munter hin und her. Die Wiler nun mit einer ersten guten Chance: Malinowski spielt von links rein. Fazliu schliesst auf Höhe Elfmeterpunkte ab. Aber noch abgefälscht. Knapp rechts daneben. Der Corner bringt dann nichts eins.

2. Minute

Auf der anderen Seite auch gleich der erste Corner. Fazliu mit dem Ball zur Mitte. Aber die Winterthurer können gleich zwei Wiler Versuche blocken. Munterer Start.

1. Minute

Die Wiler startet gleich mal mit Kommunikations-Schwierigkeiten nach 17 Sekunden. Erster Corner für Winterthur. Aber den kriegen die Gäste geklärt.

1. Minute

Der Ball rollt. Winti mit Anstoss.

20:29 Uhr

Die Mannschaften sind da. Gleich geht es los mit dem Derby. Viel Spass mit FC Winterthur gegen FC Wil.

20:24 Uhr

Die Winterthurer Fans boykottieren übrigens das Spiel. Oder besser gesagt den organisierten Support. Nicht wegen des Covid-Zertifikats. Sondern wegen der personalisierten Tickets und geschlossenen Gastsektoren in gewissen Stadien der höchsten beiden Ligen. Hier in Winterthur sind Gäste übrigens willkommen. Ein paar Wiler sind auch hier.

20:22 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Anojen Kanagasingam aus Stettlen im Kanton Bern.

20:20 Uhr

Auch Winterthurs Trainer Ralf Loose hat sich für ein 4-2-3-1-System entschieden. Er schickt folgende elf Akteure aufs Feld: Im Tor steht Spiegel. Die Abwehr bilden von rechts her gesehen Gantenbein, Gelmi, Captain Lekaj und Schättin. Im defensiven Mittelfeld spielen Arnold (rechts) und Pepsi. Im offensiven Mittelfeld agieren von rechts nach links Manzambi, Alves und Ramizi. Einziger Stürmer ist Buess.

20:17 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Alex Frei hat sich in einem 4-2-3-1-System für folgende Startelf entschieden: Im Tor steht wie schon am vergangenen Sonntag De Mol. In der Abwehr spielen von rechts nach links Dickenmann, Izmirlioglu, Captain Muntwiler und Brahimi. Im defensiven Mittelfeld sind Kamber (rechts) und Ndau. Im offensiven Mittelfeld laufen Bahloul, Fazliu und Malinowski auf. Einziger Stürmer ist Silvio. Die Aufstellung ist wenig überraschend. Muntwiler spielt heute eine Reihe weiter hinten als gegen Vaduz und soll die Abvehr zusammenhalten. Er ersetzt dort den gesperrten Sauter.

20:13 Uhr

Bei den Wilern gab es unter der Woche einen Coronafall, wie diese Zeitung exklusiv berichtet hat. Ein Staffmitglied ist betroffen. Wer ist ist, kommuniziert der FC Wil nicht. Es ist allerdings nicht Trainer Alex Frei. Der steht heute an der Seitenlinie. Das Spiel findet aber statt. Alle Wiler Spieler haben sich einem Antigentest unterzogen und einen negativen Befund erhalten.

20:09 Uhr

Wil und Winterthur konnten ihr Spiel der Startrunde nicht gewinnen. Die Eulachstädter nehmen aber doch ein gutes Gefühl mit. Trotz rund einstündiger Unterzahl kamen sie auswärts bei Stade Lausanne-Ouchy dank eines Penaltytreffers von Roman Buess zu einem 1:1. Die Äbtestädter verspielten zuhause gegen Vaduz in der Schlussphase eine 2:0-Führung und verloren 2:3. Da gibt es etwas gutzumachen.

20:05 Uhr

Das Wochenende beginnt mit einem Derby. Fussballherz, was willst du mehr. Herzlich willkommen von der Winterthurer Schützenwiese zum Vergleich der beiden dienstältesten Challenge-League-Klubs, der beiden FCW. Simon Dudle tickerte durch FC Winterthur gegen FC Wil.