Liveticker Vom Golfplatz in Niederbüren: Gelingt heute der Weltrekord-Versuch im Dauergolfen? Der Sirnacher Jürg Randegger liebt den Golfsport. Aber hält er zwölf Stunden durch und locht 250 Mal ein? Damit hätte er einen Weltrekord geknackt. Ob es gelingt, erfahren Sie heute Freitag hier im Liveticker. Seit 8 Uhr läuft die Challenge.

Auf dem Golfplatz Niederbüren ist heute alles dem Weltrekordversuch von Jürg Randegger untergeordnet. Bild: Francesca Stemer

09:11 Uhr

Die zweite Runde ist gespielt. Ziel ist eigentlich, pro Runde 45 Minuten aufzuwenden. Randegger war folglich zu Beginn allzu schnell unterwegs. Ob sich das auswirkt?

Der Sirnacher Jürg Randegger liebt den Golfsport. Aber hält er zwölf Stunden durch und locht 250 Mal ein? Damit hätte er einen Weltrekord geknackt.

8:30 Uhr

Wir begleiten den Weltrekordversuch heute den ganzen Tag. Bild: Francesca Stemer

8.19 Uhr

Das soll ihm mal einer nachmachen: Die erste Runde - also die ersten 18 Löcher - sind gespielt. Und das in gerade einmal 17 Minuten. Wow. Ob er das durchhält?

8.00 Uhr

Punkt genau 8 Uhr. Der Countdown ist heruntergezählt. Und los geht's. Jürg Randegger sprinten nach dem ersten Schlag den Ball hinterher, als wolle er diesen aufholen. Wird das auch ein 12-Stunden-Dauerjoggen? Wird sind gespannt. Viel Spass bei dieser 250er-Runde Dauergolf.

7.54 Uhr

Guten Morgen vom Golfplatz in Niederbüren. Hier soll heute Historisches geschehen. Jürg Randegger aus Sirnach will zwischen 8 Uhr und 20 Uhr genau 250 Loch spielen. Hält er durch, hat er den Weltrekord im Dauergolfen geknackt. Aber packt er es? Wir berichten auch mit bewegten Bildern von dieser Challenge. Bleiben Sie dran. In wenigen Minuten geht es los.