Fussball Jetzt im Stream und im Ticker: FC Wil - FC St.Gallen 0:0* Eineinhalb Wochen vor dem Rückrundenstart in der Super League und der Challenge League treffen die beiden Ostschweizer Profiklubs im Test aufeinander. Das freundschaftliche Derby jetzt im Liveticker und im Stream

Der Liveticker des Testspiels FC Wil - FC St.Gallen:

14. Minute

Ein Fehlpass von Frei im Mittelfeld sorgt für etwas Platz im St.Galler Angriff. Sutter auf der rechten Seite kann den Ball aber nicht richtig in den Strafraum bringen und die Situation beruhigt sich wieder.

12. Minute

Die St.Galler sind langsam aber sicher in der Partie angekommen. Das Spiel hat sich in den letzten zwei Minuten fast nur vor dem Wiler Sechzehner abgespielt. Die Grosschancen lassen aber auf sich warten.

8. Minute

Und nun auch der erste Abschluss für die Gäste. Julian von Moos erkämpft sich vor dem Strafraum den Ball und schliesst sofort mit links ab. Er bringt aber keine Power hinter den Ball und somit kann Keller im Wiler Tor den Abschluss parieren.

6. Minute

Der FC Wil hat in den Anfangsminuten etwas mehr vom Spiel. Bisher konnte St.Gallen aber alle Angriffsversuche souverän verteidigen.

2. Minute

Und bereit der erste Abschluss der Wiler. Dickenmann braust von hinten heran und schiesst Verteidiger Schmidt, welcher sich in die Schussbahn wirft, an den Rücken. Keine Gefahr für St.Gallens Hintermannschaft.

1. Minute

Das Spiel läuft.

15:01 Uhr

Die Mannschaften stehen bereit. Kwadwo Duah steht für die St.Galler zum Anstoss bereit. In wenigen Augenblicken wird der Unparteiische das Spiel freigeben.

14:57 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Maxime Odiet aus Porrentruy.

14:55 Uhr

Wils Trainer Brunello Iacopetta schickt in einem 4-3-3-System zu Beginn folgende Spieler aufs Feld. Zwischen den Pfosten steht Marvin Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Izmirlioglu, Sauter und Frei. Im Mittelfeld spielen von rechts her gesehen Captain Muntwiler, Reichmuth und Bahloul. Für die Tore sollen heute Winter-Neuzugang Yannick Touré, Silvio und Lukembila (von rechts nach links) sorgen.

14:52 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. St.Gallens-Trainer Peter Zeidler hat sich in einem 4-4-2-System für folgende Startformation entschieden. Im Tor steht Watkowiak. Die Abwehr bilden von rechts her gesehen Sutter, Stergiou, Maglica und Schmidt. Vor ihnen agieren Neuzugang und Ex-Wiler von Moos, Görtler, Jankewitz, Babic (von rechts nach links). Im Sturm stehen Youan und Duah, welcher ebenfalls Wiler Vergangenheit hat.

14:49 Uhr

Beide Teams haben bisher zwei Testspiele ausgetragen und sind noch unbesiegt. Die beiden St.Galler Auftritte waren spektakulär. Auf das 5:5 im Gründenmoos gegen Winterthur liessen sie am vergangenen Samstag über der Grenze einen 4:1-Erfolg bei Altach (Österreichische Bundesliga) folgen. Der FC Wil kam gegen die Grasshoppers nach einer 2:0-Pausenführung zu einem 2:2 und siegte am vergangenen Samstag gegen Dornbirn aus der zweithöchsten Liga Österreichs mit 4:0. Beide Partien fanden ebenfalls im Bergholz statt. Es ist heute also die Frage zu klären: Wer kassiert die erste Niederlage des Jahres?

14:45 Uhr

Noch elf Tage, bis es für den FC St.Gallen und den FC Wil im neuen Jahr erstmals ernst gilt. Im jeweils zweitletzten Vorbereitungsspiel begegnen sich die beiden Teams im Direktvergleich. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz in Wil, wo die Partie heute stattfindet - wegen Corona ohne Zuschauer. Lukas Tannò greift in die Tasten und übermittelt alles Wissenswerte. Um 15 Uhr geht es los.