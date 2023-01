Die Krienser haben nach dem Abstieg ihr Kader ziemlich umgebaut und kamen zu Beginn nicht in die Gänge. Nur eines der ersten acht Meisterschaftsspiele wurde gewonnen. Seither hat sich das Team von Trainer Sven Lüscher aber gefangen und steht mit 20 Punkten aus 18 Spielen auf Platz 14 der dritthöchsten Liga des Landes, welche 18 Teams umspannt. Die Krienser haben noch mehr Zeit als die Wiler bis zum ersten Pflichtspiel, das am 18. Februar stattfindet. Einen Vorbereitungsmatch haben sie in diesem Winter bisher ausgetragen und am vergangenen Samstag den FC Schötz aus der 1. Liga mit 4:1 besiegt.