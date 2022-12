5,9 Millionen Franken tief ist das Loch der Stadt Wil für 2023. So prognostiziert es zumindest der Stadtrat - und spricht von eine «Trendwende». Das sehen weit und breit nicht alle so und es dürfte uns eine hitzige Debatte werden. In den vergangenen Jahren dauerte diese Budgetsitzung jeweils bis nach Mitternacht, also über sieben Stunden. Mal schauen, wie viel Sitzfleisch es heute braucht.