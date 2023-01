Vorerst aber ist Testspiel. Da die Super League eine Woche früher mit dem Pflichtspielprogramm startet als die Challenge League, ist es für die Zürcher heute bereits die letzte Vorbereitungspartie, bevor es ernst gilt. Der Zürcher Stadtklub war bis Mitte Woche in Belek (Türkei) im Trainingslager und hat dort Testspiele gegen Universitatea Cluj (3:1-Sieg), Schalke (2:2) und Hannover (2:2) bestritten. Die Wiler verzichten auf ein Trainingslager, waren aber vor Wochenfrist im Rahmen eines Teambildungs-Wochenendes in Stuttgart. Die Äbtestädter haben ihr bisher einziges Testspiel dieses Jahres am Dienstag im Bergholz gegen Rapperswil-Jona (Promotion League) bestritten und dabei mit 0:1 verloren.

Die beiden Vereine treffen in Testspielen fast schon regelmässig im Halbjahresrhythmus aufeinander. Letztmals im Juni des vergangenen Jahres in Uitikon, als die Wiler knapp mit 2:3 unterlagen. Lavdim Zumberi traf die Latte, Silvio verschoss einen Penalty.