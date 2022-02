LIVETICKER Jetzt Challenge League live aus der Stockhorn Arena: FC Thun - FC Wil *2:0 (Pause) In der Challenge League ist alles nahe beisammen. So bietet sich dem FC Wil heute die Möglichkeit, mit einem Sieg und etwas Schützenhilfe in der Tabelle einen Satz nach oben zu machen. Voraussetzung ist ein Auswärtssieg in Thun. Gelingt dieser? Zu verfolgen jetzt im Liveticker.

Wils Nils Reichmuth gegen den Thuner Torschützen Roland Ndongo. Bild: Claudio De Capitani, Freshfocus

Der Liveticker vom Spiel FC Thun - FC Wil:

Pausenfazit

Eine absolut v erdiente Führung für die Berner Oberländer. Die Wiler hatten zwar nach dem frühen ersten Gegentreffer eine gute Phase, konnten die Pace aber nicht halten. Thun ist deutlich gefährlicher. Das belegen auch die Zahlen. 14:7-Schüsse für die Gastgeber, 7:3-Eckbälle für sie. Die Wiler können die Uneingespieltheit in der Defensive nicht kaschieren. Vorne fehlt die Durchschlagskraft. Wenn da nicht noch eine deutliche Leistungssteigerung der Gäste kommt, gibt es das vierte sieglose Spiel in Folge.

Pausenpfiff

Der FC Wil liegt bei Spielhälfte gegen den FC Thun mit 0:2 zurück.

44. Minute

Keller schon wieder unsicher. Dieses Mal nach einem Freistoss-Ball aus dem Halbfeld. Dieses Mal aber ohne Konsequenzen.

43. Minute

Nun auch erstmals Gelb für einen Wiler. Und zwar für Captain Muntwiler für ein hohes Bein gegen Dos Santos.

40. Minute

Direkt nach dieser Chance gibt es Gelb für Dorn. Und zwar für ein Foul, dass er direkt vor der Wiler Chance begangenen hatte. Staubli hatte zurecht Vorteil laufen lassen und danach sanktioniert.

40. Minute

Einer Wiler Konter bringt Gefahr. Lukembila geht schnell und wendig durch und legt dann halblinks auf Bahloul. Dessen Abschluss geht aber am langen Pfosten vorbei.k

38. Minute

Auch offensiv kommt in dieser Phase gar nichts von den Wilern. Sie tun sich grad richtig, richtig schwer.

34. Minute

Erste gelbe Karte des Spiels: Es trifft Fatkic nach einem Allerweltsfoul an Muntwiler.

34. Minute

Momentan können die Thuner Schalten und Walten wie sie wollen. Im Mittelfeld klaffen da grösse Löcher bei den Wilern. Karlen mit dem nächsten Abschluss für Thun. Aber genau auf Keller.

32. Minute

Es sind aber die Thuner, die weiter powern: Ndongo kommt über rechts und flankt in die Mitte. Gerndt lässt durch. Am hinteren Pfosten schliesst Schüpbach direkt ab. Aber knapp drüber.

31. Minute

Wieder liegen die Wiler also mit zwei Toren im Hintertreffen. Das taten sie schon gegen Vaduz vor sechs Tagen, ebenfalls im Verlaufe der ersten Halbzeit. Damals kam die Reaktion. Auch heute?

27. Minute

TOOOOOR für den FC Thun durch Ndongo zum 2:0. Da macht Wils Goalie Keller keine gute Figur. Einen Schuss lässt er durch die Hände flutschen. Dann wirkt es, als gehe der Ball zum Corner ins Aus. Aber Ndongo reagiert gut und schiebt den Ball l ocker über die Linie.

25. Minute

Thun übt sich in dieser Phase im Corner-Treten. Vier in kurzer Zeit bringen aber keine Gefahr. Nach dem vierten mündet der Abschluss beinahe mit einem Einwurf.

21. Minute

Beinahe Schwizer mit dem zweiten Thuner Tor. Nach einem abgefälschten Ball kommt der Thuner frei zum Abschluss. Doch Muntwiler wirft sich noch in den Ball und kann zum Corner klären.

18. Minute

Recht ausgeglichenes Spiel in dieser ersten Viertelstunde. Die Wiler verstecken sich gar nicht und lassen den Ball recht gut laufen. Die Thuner kommen oft über die rechte Wiler Abwehrseite, wo die Gäste ziemlich verwundbar scheinen.

15. Minute

Halbchance für die Wiler: Nach einem Freistoss aus dem Halbfeld kommt Muntwiler mit dem Scheitel noch ran. Er kann den Ball aber nicht mehr kontrollieren.

12. Minute

Guter Ausgleichschance für die Wiler: Nach ihrem ersten Corner hat Reichmuth am Strafraum Freiheiten. Er schliesst aufs kurze Ecke ab. Aber Stürmer Gerndt beweist Verteidiger-Qualitäten und brringt seinen Fuss noch dazwischen. Wäre sonst ganz gefährlich geworden.

9. Minute

Thun setzt die Wiler Defensive grad weiter unter Druck. Und diese schwimmt ordentlich. Doppelchance für die Berner Oberländer: Zuerst hat Ndongo auf halbrechts viele Freiheiten. Seinen Knaller kann Goalie Keller abwehren. Ein paar Sekunden später schliesst dann Karlen aus halblinker Position ab. Aber drüber.

7. Minute

So, dann beginnen die Wiler so quasi mit einer Hypothek ins Spiel. Gibt ddas auch heute wieder ein Tor-Spektakel? Überraschen würde es nicht.

4. Minute

Beinahe der postwendende Ausgleich. Die Wiler sind im Strafraum. Silvio kommt im zweiten Anlauf an den Ball und schliesst ab. Aber Ziswiler hat ihn. Was für ein Start hier.

2. Minute

TOOOR für den FC Thun durch Schwizer zum 1:0. Ui, das ist die neu formierte Wiler Innenverteidigung aber noch gar nicht auf der Höhe. Länger Ball auf Dos Santos. Der knallt die Kugel an die Latte. Doch die Thuner sind wacher. Schwizer kommt an der Strafraumgrenze an den Ball und trifft sicher. Kalterstart erster Güte aus Wiler Sicht.

1. Minute

Der Ball rollt. Silvio für die Wiler mit dem Anstoss.

17:59 Uhr

Unsere Augen sind nun aber voll und ganz auf den Kunstrasen gerichtet. Die Mannschaften sind da. Die Wiler auswärts im Heim-Weiss, die Thuner in zuhause im traditionellen Rot. Alles bereit. Viel Spass mit FC Thun gegen den FC Wil.

17:58 Uhr

Und ja: Nur schon dem Panorama wegen hat sich die Reise nach Thun gelohnt.

Prächtiges Panorama in der Stockhorn Arena Thun. Bild: Simon Dudle

17:57 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichterin Esther Staubli aus Wohlen im Kanton Bern.

17:54 Uhr

Der Thuner Trainer Carlos Bernegger hat sich in einem 4-2-3-1-System für folgende Stammformation entschieden. Im Tor steht Ziswiler. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dorn, Sutter, Captain Bürki und Schüpbach. Im defensiven Mittelfeld sind Karlen (rechts) und Fatkic. Eine Reihe weiter vorne starten von rechts her gesehen Ndongo, Dos Santos und Schwizer. Einzige Sturmspitze ist Gerndt. Auffallend ist sicherlich die Rückkehr von Fatkic. Der war im Herbst lange verletzt und gibt nun sein Comeback.

17:51 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Brunello Iacopetta lässt in einem 4-3-3-System wie folgt beginnen: Das Tor hütet einmal mehr Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Frei, Zali, Tonbul und Heule. Im Mittelfeld beginnen von rechts her gesehen Zumberi, Captain Muntwiler (etwas defensiver) und Reichmuth. Im Angriff sind von rechts nach links Bahloul, Silvio und Lukembila. Iacopetta tauscht nach zuletzt vier Gegentoren die rechts Abwehrseite aus. Frei kommt für Dickenmann. Und Neuzugang Zali ersetzt Talabidi. Sonst ist es die gleich Startformation wie vor sechs Tagen gegen Vaduz.

17:48 Uhr

Vieles ist möglich heute - für beide Teams. Der FC Wil kann in der Tabelle einen regelrechten Satz nach oben machen. Siegt er in Thun und bleiben gleichzeitig Stade Lausanne-Ouchy sowie Yverdon-Sport in den parallel ausgetragenen Partien sieglos, so springen die Wiler von Platz neun auf vier.

17:45 Uhr

Und die Thuner? Für sie ist es heute die erste Standortbestimmung unter Wettkampfbedingungen im neuen Jahr. Denn das erste Rückrundenspiel in Schaffhausen musste verschoben werden, weil die Berner Oberländer aufgrund mehrerer Coronafälle zu wenige Spieler verfügbar hatten. In der Vorbereitung gab es einen 3:1-Sieg gegen Ligakonkurrent Xamax und eine 1:6-Niederlage im Derby gegen die Young Boys. Auch das zeigt: Die Thuner sind auf der Suche nach der Konstanz, wie schon in der Hinrunde. In der Winterpause wurde kein einziger neuer Spieler geholt, dafür haben der Ex-Wiler Nias Hefti und vor allem Saleh Chihadeh den Klub verlassen. Mit acht Toren und vier Vorlagen war Chihadeh in der Hinrunde Thuns gefährlichster Akteur.

17:42 Uhr

Die Wiler sind am vergangenen Sonntag mit einem spektakulären 4:4 gegen Wintermeister FC Vaduz in die Rückrunde gestartet. Die offensive Durchschlagskraft ist zum Markenzeichen geworden. In Erinnerung ist noch das Spiel hier in Thun vor ziemlich genau zwei Monaten, als die Wiler einen 4:2-Sieg von dannen trugen. Markenzeichen der Äbtestädter ist aber auch die löchrige Abwehr. Das aktuelle Torverhältnis von 39:39 sagt aus, dass die Wiler im Durchschnitt mehr als zwei Tore pro Spiel erzielen, aber eben auch mehr als zwei Stück pro Partie kassieren.

17.39 Uhr

Schon mehr als die Hälfte ist in der laufenden Challenge-League-Saison gespielt, und immer noch kann mit Ausnahme des SC Kriens jedes Team aufsteigen. Jeder schlägt jeden, lautet das Motto. Und wer gewinnt heute in der Stockhorn Arena im Vergleich zwischen dem FC Thun und dem FC Wil? Herzlich willkommen aus dem Berner Oberland. Simon Dudle ist in Thun und tickert durch die Partie. Um 18.00 Uhr geht sie los.