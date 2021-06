LIVETICKER Jetzt live vom Heerenschürli in Zürich: Testspiel FC Zürich - FC Wil *0:1 In auf den Tag genau einem Monat startet der FC Wil in die neue Challenge-League-Saison. In diesen Minuten bestreitet er das erste Vorbereitungsspiel und trifft auswärts auf den Super-League-Klub FC Zürich. Zu verfolgen jetzt im Liveticker.

Für Wils Trainer Alex Frei gab es in der vergangenen Saison in der Meisterschaft in Zürich nichts zu holen. Und nun im Test? Archivbild: Urs Lindt, Freshfocus

Der Liveticker vom ersten FC-Wil-Testspiel in Zürich:

22. Minute

Auch die Zürcher melden sich an. Kryeziu nimmt aber den falschen Fuss. Der Ball geht links am Tor vorbei. Weiterhin Wil in Führung.

17. Minute

Die Wiler versuchen gleich nachzulegen und sind bei einem Abschluss dem zweiten Treffer nahe. Das wäre dann aber doch etwas gar viel gewesen. Aberein couragierter Start der Gäste allemal.

11. Minute

TOOOOOOOR für den FC Wil durch Bahloul zum 0:1. Die Wiler legen vor. Und es der Neuzuzug vom FC Chiasso der trifft. Sein Abschluss wurde wurde noch von einem Zürcher abgefälscht, so dass der Ball für den Ex-Wil-Goalie Brecher unhaltbar über die Linie holperte. Bahloul hatte in der vergangenen Saison übrigens gleich dreimal gegen Wil getroffen mit den Tessinern.

8. Minute

Nachdem die Zürcher etwas angezogen hatten, nun ein erster Corner für die Wiler. Getreten gleich mal von Neuzugang, der bis anhin Wiler Top-Transfer ist. In der Mitte kommt Jones mit dem Kopf ran. Er wurde aber noch bedrängt, so dass nicht wirklich Gefahr entsteht.

6. Minute

Bei den Wilern übrigens auffällig: Mergrim Brahimi gibt den linken Aussenverteidiger. Der war bisher Flügelspieler und ist so quasi über die Sommerpause umfunktioniert worden. Mal schauen, wie das schon greift. Laut Trainer Alex Frei sei das mit Brahimi schon in der vergangenen Saison andiskutiert wurden und Brahimi sei einverstanden gewesen.

3. Minute

Beschwingter Start von beiden Teams. Die haben scheinbar richtig Lust auf Fussball. Schon je ein Vorstoss von beiden Teams.

1. Minute

Das Spiel läuft. Die Wiler ganz in weiss, die Zürcher ganz in dunkelblau.

13.59 Uhr

Die Mannschaften sind da. Gespielt wird auf Naturrasen. Leicht bewölktes Wetter, rund 20 Grad. Optimales Fussballwetter. Viel Spass mit FC Zürich gegen FC Wil.

13:57 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Nico Gianforte aus Aadorf.

13:56 Uhr

Die Zürcher beginnen mit Brecher im Tor. Zudem spielen Marchesano, Reichmuth, Kramer, Doumbia, Rohner, Khelifi, Kryeziu, Seiler, Hornschuh, Wallner.

13:54 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Die Wiler beginnen mit De Mol im Tor. Zudem spielen Rustemoski, Brahimi, Bahloul, Jones, Ndau, Muntwiler, Dickenmann, Zumberi, Miranda und Saho Sarho.

13:52 Uhr

Kleines Detail am Rande: Die Zürcher und die Wiler treffen sich fast schon regelmässig zu Testspiel-Zwecken. Letztmals war dies Ende August des vergangenen Jahres der Fall. Es war das Abschiedsspiel von Ciriaco Sforza als Wil-Trainer. Ein paar Tage später war Alex Frei da.

13:50 Uhr

Die Wiler haben vor gut zwei Wochen als erstes Profiteam des Landes die Vorbereitung aufgenommen - und letzte Woche ein viertägiges Trainingslager in Crans-Montana absolviert. Auch eine Wanderung bis hoch zu Schneefeldern stand auf dem Programm. Die Zürcher sind seit dem 16. Juni wieder im Trainingsbetrieb. Saisonstart bis für beide in genau einem Monat am 25. Juli. Die Zürcher starten in Lugano (Super League), die Wiler zuhause gegen Absteiger Vaduz (Challenge League).

13:46 Uhr

Es ist der zweite Ruhetag an der Fussball-EM. Gekickt wird heute gleichwohl. Wenn auch nicht international. Im Rahmen der Saisonvorbereitung treffen sich der FC Wil und der FC Zürich zu ihrem je ersten Testspiel. Wer schwingt obenaus? Gespielt wird im Zürcher Heerenschürli unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Simon Dudle ist vor Ort und tickert durch die Partie.