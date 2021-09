LIVETICKER Jetzt live aus dem Waadtland: Cup-Sechzehntelfinal Yverdon-Sport - FC Wil *1:0 Nach dem 1:0-Erfolg in der ersten Cup-Runde bei Stade Nyonnais gastiert der FC Wil auch im Sechzehntelfinal in der Waadt. Er misst sich mit dem Ligakonkurrenten Yverdon-Sport. Wer zieht in die Runde der letzten 16 ein? Verfolgen Sie das Spiel jetzt im Liveticker.

Siegen oder fliegen heisst es für Sofian Bahloul und den FC Wil im Cup-Auswärtsspiel gegen Yverdon-Sport. Bild: Martin Meienberger

Der Liveticker des Cupspiels Yverdon-Sport - FC Wil:

17. Minute

TOOOOR für Yverdon-Sport durch Kone zum 1:0.

16. Minute

Wieder ein Penalty gegen Wil nicht im Netz. Das war zuletzt in der Meisterschaft schon gegen Thun so gewesen.

15. Minute

Kone läuft an. Via Lattenoberksnte drüber.

14. Minute

Es spielt momentan nur Yverdon. Erstaunlich einseitiger Start. Penalty Yverdon. Foul von Talabidi an Kone.

10. Minute

Die Waadtländer sind aktiver - und zaubern: Kone mit einem Fallrückzieher, der gepasst hätte. Aber De Mol klärt beim nahen Pfosten.

6. Minute

Erstmals die Wiler Offensiv: Fazlius Freistoss aus dem Halbfeld findet aber keinen Abnehmer. Yverdon im Gegenzug gefährlicher. Nach einem Einwurf schliesst Vladi zentral vor dem Tor an der Strafraumgrenze ab. Aber rund einen Meter drüber Richtung Neuenburgersee.

4. Minute

Yverdon will schon einen Elfer. Aber das war nix. Nur zaghafte Proteste der Einheimischen.

2. Minute

Beide Trainer übrigens im Trainer.

1. Minute

Das Spiel läuft. Yverdon mit Anstoss.

19.59 Uhr



Die Spieler sind da. Gleich geht es los mit Yverdon-Sport gegen den FC Wil. Viel Vergnügen.

19:56 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Alain Bieri aus Bern.

19:54 Uhr

Yverdon-Sport beginnt mit Stammgoalie Salvi im Tor. Das war nicht so sicher, hatte er sich doch im letzten Meisterschaftsspiel gegen Aarau in der Schlussphase eine leichte Zerrung zugezogen. Heute spielt er aber. Zudem laufen bei den Gastgebern auf Blum, Hajrovic, Le Pogam, Ninte, Vladi, Kone, Rodrigues, Da Silva, Kalezic und Eberhard.

19:51 Uhr

Kommen wir nun zu den Mannschaftsaufstellungen. Einmal mehr stellte sich bei den Wilern die Goalie-Frage. Ein eigentliche Nummer 1 gibt es ja in dieser Saison nicht. Oder zumindest noch nicht. Im Tor steht heute De Mol. In einem 4-4-1-System besteht die Abwehr von rechts nach links aus Dickenmann, Talabidi, Izmirliiglu und Filip Frei. Vor der Abwehr spielt Captain Muntwiler. Das 4er-Mittelfeld bestücken von rechts nach links Bahloul, Zumberi, Fazliu und Jones. Einziger Stossstürmer ist Silvio.

19:48 Uhr

Für die Wiler ist es ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Trainer Uli Forte. Es ist zwar schon ein Weilchen her, aber Forte hatte seine Trainerkarriere in den Jahren 2006 bis 2008 auf dem Bergholz lanciert und dabei 2007 unter anderem den Cup-Halbfinal erreicht. Dort hielt man sich gegen den FC Basel gut, verlor aber doch mit 1:3. In Yverdon steht Forte seit rund einem Monat an der Seitenlinie. Zwar wurde im Cup mit einem 12:0-Sieg in Seuzach (2. Liga interregional) die zweite Hauptrunde erreicht, in der Meisterschaft warten die ambitionierten Vereinsverantwortlichen aber noch auf den langersehnten ersten Sieg im Profifussball seit zehn Jahren.

19:45 Uhr

Kümmern wir uns trotzdem um Fussball: Yverdon-Sport ist alles andere als das Traumlos für die Wiler. Entweder hätten sie gerne ein Heimspiel gegen einen Super-League-Klub gehabt, oder sonst ein Auswärtsspiel gegen einen unterklassigen Verein. Oder zumindest ein Heimspiel gegen einen Challenge-League-Klub. Da Lamentieren bekanntlich nichts hilft, gilt es diese Aufgabe anzunehmen. Sie ist anspruchsvoll, aber lösbar. Yverdon wartet in der Meisterschaft noch auf den ersten Saisonsieg. Die Wiler haben vier der letzten fünf Pflichtspiele nicht verloren.

19:41 Uhr

Maurice Weber, Präsident FC Wil Bild: Urs Bucher

Am heutigen Tag interessieren die Geschehnissee neben dem Feld mindestens so sehr wie jene auf dem grünen Rasen. Das Portal www.nau.ch hat publik gemacht, dass FC-Wil-Präsident Maurice Weber im Mai im Rahmen des Challenge-League-Auswärtsspiels bei Xamax dunkelhäutige Spieler rassistisch verunglimpft haben soll. Weber entschuldigt sich dafür. Die Swiss Football League, in dessen Komitee Weber sitzt, hat umgehend ein Verfahren eingeleitet. Auch das Komitee wird sich da mit befassen. Das wird noch einiges zu reden geben.

19:38 Uhr

Wie schon in der vergangenen Saison gastiert der FC Wil im Cup-Sechzehntelfinal auswärts bei einem Liga-Konkurrenten. Nachdem vor Jahresfrist auf dem Aarauer Brügglifeld eine Niederlage im Penaltyschiessen akzeptiert werden musste, soll es dieses Mal besser werden. Herzlich willkommen aus dem Stade Municipal am Neuenburgersee zum Cupspiel Yverdon-Sport FC gegen den FC Wil. Simon Dudle ist im Waadtland und tickert durch die Partie. Um 20.00 Uhr geht es los.