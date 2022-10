Bellinzonas Trainer Baldo Raineri muss im Tor die ersten beiden Goalies Kiassumbua und Klein verletzungsbedingt verzichten. So kommt der 21-jährige Alexander Muci zu seinem Startelf-Debüt in der Challenge League. Er ist der ältere Bruder von Wil-Stürmer Nikolas Muci, die somit direkt aufeinander treffen. Stürmer auf Goalie. Bei Bellenz laufen in einem 4-1-4-1-System zudem folgende Spieler auf. In der Verteidigung von rechts nach links Miranda, Guillermo Padula, Izmirlioglu und Mihajlovic. Vor der Verteidigung spielt Romero. Das Mittelfeld bestücken von rechts her gesehen Berardi, Centinaro, Tosetti und Souza. Einziger Stürmer ist Pollero. Der treffsichere Ex-Wiler Cortelezzi ist weiterhin verletzt. Dafür spielen in der Verteidigung mit Miranda und Izmirlioglu zwei ehemalige Wiler.