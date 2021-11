LIVETICKER Jetzt live aus dem Wiler Stadtparlament: Parlament will den Schulrat abschaffen +++ Kritik an Schulraumplanung An der heutigen Sitzung des Wiler Stadtparlaments wird über die Abschaffung des Wiler Schulrats befunden. Zudem stehen die städtischen Finanzen im Fokus. Zu verfolgen jetzt im Liveticker.

Das Wiler Parlament nimmt sich der Finanzpläne von Stadt und Technischen Betrieben an. Bild: PD

Der Parlamentsticker aus der Tonhalle:

18:00 Uhr

Reto Gehrig (Die Mitte) ist erstaunt, dass man wieder auf Provisorien setzen wolle. Das Provisorium Langacker sei ein Desaster. Stadträtin Ursula Egli sagt aber, dass man in einem «dummen Rank» sei. Man wäre auch lieber weiter.

17:57 Uhr

Nachdem die unscharfe Schulraumplanung für Kritik gesorgt hat, nimmt nun der zuständige Stadtrat Jigme Shitsetsang Stellung. Es ist richtig. Gewisse Projekte seien noch in der Schwebe. Man werde nicht ohne Provisorien auskommen. «Wir müssen guten Schulraum haben an einem guten Ort.»

17:51 Uhr

Meret Grob (Grüne Prowil) sagt zum Thema Schulraumplanung gar, ihre Fraktionen verstehe man nichts. Es fehle ein konkreter Plan. Auch sonst kommen da einige kritischen Voten, wenig überraschend beim Thema Verkehr.

17:47 Uhr

Weiter im Takt mit Mathias Schlegel (SP-Fraktion). Auch im linken Lager ist man erstaunt, dass im Bereich Schule keine konkreten Angaben gemacht werden. Zudem stellt man sich die Frage, ob im Departement Bau, Umwelt und Verkehr genug Ressourcen vorhanden seien. Reto Gehrig (Die Mitte) hat weniger angst vor den knappen personellen Ressourcen als vielmehr von den finanziellen. 568 Millionen Franken, welche bis 2035 investiert werden sollen, sei eine sehr hohe Zahl.

17:41 Uhr

Nach einigen einordnenden Ausführungen des stellvertretenden Stadtpräsidenten sind nun wieder die Fraktionen dran. Andreas Hüssy (SVP-Fraktion) sagt, es falle auf, wie viel die Stadt Wil in die Kultur investieren wolle. Adrian Bachmann (FDP-GLP-Fraktion) bezeichnet es als «viel», was da alles geplant sei. Die Projekte seien aber plausibel.

17:31 Uhr

Nun werden die Ausgaben der Stadt Wil bis 2035 beleuchtet. Bis zum Jahr 2035 sind Investitionen von satten 350 Millionen Franken geplant. Geschäftsprüfungskommissions-Präsident Luc Kauf zeigt sich erstaunt, dass die Ausgaben im Schulbereich nur sehr vage abgebildet werden.

17:25 Uhr

Meret Grob (Grüne Prowil) hat hingegen einige Auffälligkeiten festgestellt. «Wir erwarten von der TBW eine klares Statement zum Ausstiegsbereich beim Gas und somit kein Gegensatz zu den Klimazielen.» Harry Huber von der FDP-GLP-Fraktion hält sich genau so kurz wie Valeska Stolz von der SP-Fraktion. Viel Zustimmung. Eine eigentliche Diskussion entbrennt nirgends. Da es keine Abstimmung braucht, ist das Traktandum bereits durch.

17:19 Uhr

Was halten die Fraktionen davon? Das erfahren wir jetzt. Als erster ergreift Erwin Böhi (SVP) das Wort. «Die Investitionen sind sehr hoch, aber auch notwendig, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten.» Christoph Gehrig (Die Mitte) schliesst sich seinem Vorredner an. Er ergänzt, es komme in diesem Bereich finanziell einiges auf uns zu und die Ausgaben würden steigen.

17:14 Uhr

Nun tauchen wir ein in die Finanzen. Zuerst geht es um die künftigen Investitionen der Technischen Betrieb Wil. Betrachtet werden die Investitionen bis hin zum Jahr 2035. Pro Jahr sind Investitionen von knapp zwölf Millionen vorgesehen.

17:07 Uhr

Es erstes dürfte es schnell gehen. Es ist die zweite Lesung zur künftigen Schulordnung. Da dürfte jetzt der Schulrat abgeschafft werden. Es gibt keine Diskussion. Alles wurde vor Wochenfrist schon gesagt. Die Abstimmung ergibt: Mit 37:0-Stimmen wird der Schulrat abgeschafft. Eine Pädagogikkommission, wie von Stadtrat einst gefordert, gibt es nicht. Dafür sollen Personen der Schule vermehrt mitreden. Ganz fix ist das allerdings noch nicht - trotz der neuerlichen Einstimmigkeit im Saal. Denn es wird noch eine Volksabstimmung geben.

17:02 Uhr

Die zehnte Sitzung des Jahres ist eingeläutet. Es ist ein spezielles Bild vorne auf der Bühne. Neben Stadtpräsident Hans Mäder ist seit heute auch der amtierende Stadtschreiber Armin Blöchlinger in Isolation. Alles Gute den Herren.

16:58 Uhr

Die Parlamentarier trudeln ein, die Tonhalle füllt sich. Gleich geht es los.

16:55 Uhr

Zuerst wird die Zukunft des Wiler Schulrats besiegelt, ehe es um die Finanzpläne von Stadt und Technischer Betriebe geht. Das hier ist die Traktandenliste für heute Abend:

1. Nachtrag III zur Gemeindeordnung: Neustrukturierung Schulführung / 2. Lesung

2. Übersicht über die Investitionen 2021 – 2035 Technische Betriebe Wil

3. Übersicht über die Investitionen 2021 – 2035 Stadt Wil

4. Finanzplanung 2022 – 2026 Technische Betriebe Wil

5. Finanzplan 2022 – 2026 Stadt Wil

16:51 Uhr

Nur sieben Tage nach der letzten Sitzung ist schon wieder Parlaments-Zeit. Nach dem munteren «Aufräumen» von vergangener Woche stehen heute die städtischen Finanzen im Fokus. Herzlich willkommen aus der Tonhalle zur zweitletzten Sitzung des Wiler Stadtparlaments im Jahr 2021. Simon Dudle tickert durch die Traktanden.