Die Wiler nehmen gute Erinnerungen an Yverdon mit in diese Partie. Denn das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gewannen sie dank einer sackstarken ersten Hälfte auswärts mit 3:1. In der zweiten Halbzeit mussten die Ostschweizer in numerischer Unterzahl zwar leiden, überstanden die Waadtländer Angriffswellen aber fast schadlos. Die Tabellenführung, welche die Äbtestädter mit jenem Sieg errungen hatten, sind sie seit vergangenem Wochenende und der 0:4-Klatsche in Lausanne wieder los. Wie reagieren die Wiler auf den ersten echten Rückschlag dieser Saison? Und bleiben sie im heimischen Bergholz in dieser Spielzeit unbesiegt?