LIVETICKER Jetzt live aus dem Sportpark Bergholz: FC Wil - FC Thun: *0:0 Im ersten Heimspiel seit über einem Monat fordern die Wiler die Berner Oberländer. Gibt es den dritten Sieg oder die vierte Niederlage in dieser Saison für den FC Wil? Verfolgen Sie das Spiel jetzt im Liveticker.

Alex Frei und der FC Wil wollen den zweiten Heimsieg in dieser Saison. Bild: Michael Zanghellini, Freshfocus

Der Liveticker FC Wil - FC Thun:

26. Minute

Chihadeh gibt einen Schuss ab, er wollte aber anscheinend das Abseits umgehen, indem er nicht vorwärts spielt. Einwurf gibts für die Wiler.

20. Minute

Das war ganz knapp. Wetz bringt eine Flanke von der rechten Seite in den Strafraum. Vor dem Wiler Tor verpasst Chihadeh völlig frei den Ball um eine Zehenspitze.

18. Minute

Nun wieder die Wiler. Bahloul versucht es wie gegen Kriens mit einem Schlenzer aus 20 Metern. Diesmal geht der Ball aber knapp drüber.

16. Minute

Die Thuner mit einigen Stabdardsituationen, die Wiler können die Situationen aber jeweils klären.

11. Minute

Da zittert das Gebälk des Thuner Tors. Nach einer schönen Ballstafette spielt Lukembila den Ball in den Strafraum. Dort verpasst Kamber zwar den Ball, Dickenmann zieht aber aus 16 Metern direkt ab und hämmert den Ball nur ans statt ins Tor.

10. Minute

Freistoss für die Thuner aus halblinker Position. Der Ball kann aber ohne Mühe von Sauter geklärt werden.

9. Minute

Erste Verwarnung des Spiels. Izmirlioglu sieht nah einem Foul an Bürki die gelbe Karte.

6. Minute

Die Thuner stehen hoch und versuchen früh zu stören, die Wiler versuchen es mit langen Bällen. Sowohl die Thuner wie auch die Wiler bis anhin mit überschaubarem Erfolg.

3. Minute

Silvio versucht es ein erstes Mal von der Strafraumgrenze. Sein Ball geht aber übers Tor. Die Wiler hätten gerne einen Eckball zugesprochen bekommen, Schiedsrichter Schärli gibt aber Abstoss.

2. Minute

Erste vielversprechende Aktion für die Thuner. Chihadeh steht aber am Ende im Abseits. Er wäre aber sowieso nicht an den Ball gekommen.

1. Minute

Anpfiff im Bergholz. Auf gehts zum heutigen Heimspiel.

17:57 Uhr

Heute sind deutlich mehr Zuschauer im Bergholz als noch an den ersten beiden Heimspielen, was sicherlich am schöneren Wetter liegen wird. Auch schon zu sehen ist, dass es wieder Gästefans im Stadion hat. Es haben doch einigen Thuner den Weg nach Wil gefunden.

17:56 Uhr

Das Spiel wird geleitet von Schiedsrichter David Schärli aus Oberkirch im Kanton Luzern.

17:55 Uhr

Seit dieser Runde dürften die Klubs jeweils neun Wechselspieler auf der Bank haben. Sie merken es schon am Konjunktiv: weder der die Wiler noch die Thuner haben tatsächlich neun Spieler auf der Bank. Bei den Wilern sind es sieben, bei den Thuner deren acht.

17:54 Uhr

Thuns Trainer Carlos Bernegger schickt folgende Spieler aufs Feld. Das Tor hütet wie immer Hirzel. Die Abwehr bilden von rechts her gesehen Wetz, Havenaar, Bürki und Dorn. Defensiv im Mittelfeld laufen Rüdin und Roth auf. Im offensiven Mittelfeld spielen Dzonlagic, Castroman und Schwizer. Im Sturm bei den Gästen soll Chihadeh für Gefahr sorgen.

17:51 Uhr

Kommen wir nun zu den Mannschaftsaufstellungen. Der FC Wil spielt in einem 4-2-3-1-System mit Keller im Tor. De Mol nimmt nach seiner Nationalmannschaftsreise also auf der Bank Platz. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Izmirlioglu, Sauter und Brahimi. Im defensiven Mittelfeld laufen Kamber und Ndau auf. Offensiv im Mittelfeld spielen Bahloul, Zumberi und Lukembila. Einziger Stürmer heute ist Silvio.

17:47 Uhr

Seit genau einem Jahr ist Alex Frei nun Trainer des FC Wil. Das allererste Heimspiel unter Übungsleiter Frei wurde übrigens gegen den FC Thun ausgetragen und brachte einen 3:1-Heimsieg für die Ostschweizer. Die anderen drei Vergleiche dieser beiden Teams in der Saison 2020/2021 gingen aber alle an die Berner Oberländer. Und heute?

17:44 Uhr

Während die Wiler voll im Saft sind und aufgrund von Corona-Nachtragsspielen keine Länderspielpause hatten, sind die Berner Oberländer schon seit über drei Wochen ohne Ernstkampf. Ihr Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy musste wegen Covid-19-Fällen bei den Waadtländern auf kommenden Dienstag verschoben werden.

17:41 Uhr

Schon über einen Monat ist es her seit dem letzten Heimspiel des FC Wil. Viel ist seither gegangen. Sieg im Cup, Coronafälle, Niederlage in Neuenburg, Erfolg in Kriens. Was hat die Wiler Wundertüte heute für uns bereit? Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz zum Spiel der sechsten Challenge-League-Runde zwischen dem FC Wil und dem FC Thun. Pascal Ibig tickert durch einen hoffentlich kurzweiligen Vorabend.