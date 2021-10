LIVETICKER Live aus dem Bergholz: FC Wil - Neuchâtel Xamax FCS *1:0 Mit nur einem Sieg in den letzten sechs Pflichtspielen ist der FC Wil auf den vorletzten Platz abgerutscht. Nun gastiert Neuchâtel Xamax im Wiler Südquartier. Auch die Neuenburger machen eine schwierige Phase durch. Wem gelingt der Befreiungsschlag? Mitzuverfolgen jetzt im Liveticker.

Die Wiler Offensive mit Silvio war in dieser Saison offensiv stark (elf Tore) und auswärts schwach (drei Tore). Bild: Michael Zanghellini, Freshfocus

Der Liveticker zum Spiel FC Wil - Neuchâtel Xamax FCS

Pausenpfiff

Schiedsrichter Gianforte bittet zum Pausentee. Die Wiler gehen mit einer 1:0-Führung in die Kabine.

45.+1. Minute

Noch ein Abschluss der Gäste. Haile-Selassie setzt den Ball aber aus fünf Metern neben das Tor.

45. Minute

Es wird mindestens eine Minute nachgespielt.

45. Minute

Abschluss von Veloso aus der zweiten Reihe, direkt auf Keller.

43. Minute

Da wird Bahloul von Tavares böse von den Beinen geholt. Der Schiedsrichter verzichtet auf eine gelbe Karte für den Neuenburger, die hätte man durchaus auch geben können.

38. Minute

Eine weitere gelbe Karte im Spiel. Nach einem rüden Einsteigen gegen Reichmuth sieht Veloso die gelbe Karte.

35. Minute

Die Neuenburger haben zusehends mehr Spielanteile, sind aber offensiv viel zu ungenau um wirklich Gefahr auszustrahlen. Die Wiler ihrerseits beschränken sich aufs Kontern und stellen so die Xamaxien immer wieder vor Probleme.

30. Minute

Die Xamxien mit einer vier gegen vier Situation. Sie schaffen es aber tatsächlich den aus dieser ausichtsreichen Position zu vertendeln.

27. Minute

Nun sind wieder die Wiler dran. Reichmuth bekommt den Ball an der Mittellinie und läuft bis zur Aus-Linie beim Gästestrafraum. Dann spielt er den Ball zurück auf Bahloul, dessen Abschluss aber noch geblockt werden kann.

24. Minute

Grosschance für die Gäste. Nach einem Leichtfertigen Ballverlust der Wiler im Aufbauspiel kann Gazzetta aufs Wiler Tor losziehen. Keller kommt gut aus dem Kasten und kann den Ball zur Ecke klären.

23. Minute

Nun auch die erste Verwarnung für einen Neuenburger. Lahiouel sieht den gelben Karton, nachdem er Muntwiler auf den Fuss gestanden ist.

20. Minute

Schiedsrichter Gianforte bittet Brahimi zum Zwiegespräch, nachdem dieser Goncalves angegangen ist. Der Wiler Spieler kommt aber mit einer Ermahnung davon.

19. Minute

Halie-Selassie mit einem Freistoss aus halblinker Position. Der Ball geht nur knapp am Wiler Tor vorbei.

17. Minute

Es hat übrigens einige Xamax-Fans ausserhalb des Stadions, die sich einen Spass daraus machen Pyro-Fackeln über den Zaun ins Stadion zu werfen. Eine eher schlechte Idee.

15. Minute

Erste Verwarnung des Spiels. Es trifft den Wiler Reichmuth, nachdem dieser Goncalves getroffen hat.

13. Minute

TOOOOOOR für den FC Wil. Muntwiler erzielt das 1:0 für die Wiler. Nach einer kurz ausgeführten Ecke steht Muntwiler am Rande des Strafraumes und schiesst den Ball direkt in die weite rechte Ecke zur Wiler Führung.

10. Minute

Da fordern die Neuenburger einen Strafstoss. Haile-Selassie und Frei sind im Zweikampf und Frei stelle den Körper zwischen Ball und Gegner. Eindeutig zu wenig für einen Penalty. Schiedsrichter Gianforte zeigt zurecht nicht auf den Punkt.

9. Minute

Erster Eckball des Spiels. Die Neuenburger dürfen ihn treten. Die Wiler Abwehr klärt den Ball aber ohne Probleme.

6. Minute

Nun auch eine gefährliche Situation im Wiler Strafraum. Halie-Selassie im Zusammenspiel mit Mafouta. Der letzte Pass findet aber zum Glück keinen Abnehmer im Strafraum.

3. Minute

Erster Unterbruch im Spiel. Ein Xamaxien liegt im eigenen Strafraum nach einem Zweikampf mit Reichmuth. Nach einer kurzen Behandlug scheint es aber für ihr weiter zu gehen.

1. Minute

Erster Angriff der Wiler über die rechte Seite. Freis Ball auf Reichmuth ist aber aber zu ungenau.

1. Minute

Nun der richtige Anstoss. Mafouta stösst für die Neuenburger an.

20:59 Uhr

So, die Mannschaften sind da. Gleich geht es los. Viel Spass mit FC Wil gegen Xamax. Zuerst gibt es aber noch einen Promiankick. Auf dem Feld sind aktuell Kurt Frieden und Pascal Witprächtiger. Die beiden Gasballon-Fahrer haben dieses Jahr den prestigeträchtigen Gordon-Bennett-Cup gewonnen. Niemand ist weiter gekommen als sie, nämlich von Polen bis an die Atlantikküste bei Bordeaux.

20:56 Uhr

Geleitet wird das Spiel vom Hinterthurgauer Schiedsrichter Nico Gianforte aus Aadorf.

20:48 Uhr

Xamax-Trainer Andrea Binotto schickt folgende Elf aufs Feld: Im Tor steht auch im elften Meisterschaftsspiel dieser Saison der Franzose Guivrach. Zudem laufen auf Goncalves, Berisha, Halie-Selassie, Lahiouel, Veloso, Bangura, Mafouta, Hammerich, Gazzetta und Tavares. Binotto wird die Mannschaft heute übrigens nicht coachen können, da er eine Sperre absitzt. Er wird von seinem Assistenztrainer Alexandre Badibanga vertreten.

20:47 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Alex Frei stellt heute sein System um. Er beginnt in einem 4-3-2-1-System einmal mehr mit Keller im Tor. Die Abwehr bilden von rechts nach links Filip Frei, Izmirlioglu, Miranda und Brahimi. Im defensiven Mittelfeld laufen Kamber, Muntwiler und Ndau auf. Offensiv im Mittelfeld spielen Bahloul und Reichmuth. Einziger Stürmer ist heute wie in Yverdon Lukembila.

20:46 Uhr

Nicht nur die Wiler lechzen nach einem Befreiungsschlag. Sondern auch die Neuenburger, die im Sommer nur wegen des Torverhältnisses nicht in die Promotion League abgestiegen sind. Nach einem starken Start in ihre zweite Challenge-League-Saison nach dem Abstieg aus der Super League, ist nun im Herbst aber Sand ins Getriebe gekommen. Auch Xamax gewann nur eines der sechs letzten Pflichtspiele. Gleichwohl sind die Xamaxien immer noch Dritte, allerdings punktgleich mit dem Tabellen-Sechsten Thun.

20:42 Uhr

Der FC Wil sendete zuletzt wenig gute Zeichen aus. Neben der Sache mit der rassistischen Entgleisung von Präsident Maurice Weber begab sich das Wiler Fanionteam auf sportliche Talfahrt. Nur eines der letzten sechs Pflichtspiele konnten die Äbtestädter gewinnen. Das Abrutschen auf den vorletzten Platz war die Konsequenz. Trainer Alex Frei war nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Samstag in Yverdon ordentlich bedient. Er wiederholte, was er schon zu zuvor resümiert hatte: «Naiv verteidigt und vorne zu wenig Durchschlagskraft.»

20:20 Uhr

Wir starten ins Wochenende mit Challenge-League-Fussball. Runde Nummer elf steht heute und morgen auf dem Programm. Zwei Partien sind auf Freitagabend angesetzt, unter anderem FC Wil gegen Neuchâtel Xamax. Beide Mannschaften sind unter Druck. Wer kann sich befreien? Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz. Pascal Ibig führt sie durch die Partie. Um 20.30 Uhr hätte es losgehen sollen. Weil die Gäste aus Neuenburg aber im Stau standen, beginnen wir eine halbe Stunde später um 21.00 Uhr.