LIVETICKER Jetzt live aus dem Kleinfeld: Challenge-League-Nachtragsspiel SC Kriens - FC Wil *0:1 Wichtiges Spiel für die Äbtestädter in der Innerschweiz. Auf dem Kleinfeld entscheidet sich, ob der FC Wil den Anschluss ans Mittelfeld findet oder auf den vorletzten Platz zurückfällt. Verfolgen Sie das Spiel SC Kriens gegen FC Wil jetzt im Liveticker.

Serkan Izmirlioglu ist einer von zwei Spielern, welche die Partie in Kriens gesperrt verpassen. Bild: Dominik Wunderli

Der Liveticker zu SC Kriens - FC Wil:

46. Minute

Morandi nimmt seine verwarnten Spieler runter. Das sind die Wechsel im Detail: Für Yesilcayir kommt Mistrafovic. Harambasic wird durch Costa ersetzt. Und für Busset spielt nun Bollati.

46. Minute

Das Spiel läuft wieder.

Pause

Die Mannschaften kommen zurück. Gibt das den ersten Wiler Auswärtssieg in der Meisterschaft seit über sieben Monaten? Die Krienser planen einen Dreifach-Wechsel. Da muss natürlich mehr kommen, sonst gibt das für die Innerschweizer eine kapitale Niederlage.

Pause

Bei Ismaili könnte es ein Armbruch sein. Er ist nun auf dem Weg in die Hirslandenklinik, wo er gerönggt wird. Ismaili ist ein hoffnungsvolles 22-jähriges Eigengewächs - und musste schon driemal die Hüfte operieren. Wie bitter ist denn das? Ob die Wiler nun für Ismaili den Sieg doppelt wollen?

Pausenfazit

Ein Wiler Steigerungslauf, der den Gästen eine verdiente Führung einbringt. Zu Beginn die Krienser mit 70 Prozent Ballbesitz. Doch einen Schuss auf das Wiler Tor brachten die Gastgeber in der ganzen ersten Halbzeit nicht zustande. Die Wiler spielten sich Stück für Stück in die Partie und waren am Schluss die klar bessere Mannschaft. 8:3-Abschlüsse für die Gäste sprechen eine klare Sprache. Überschattet wurde das Ganze von der möglicherweise schweren Verletzung Argtim Ismailis. Wir versuchen, an Informationen zu kommen, was er hat.

Pausenpfiff

Der FC Wil führt bei Halbzeit gegen den SC Kriens mit 1:0.

45.+6. Minute

In der 51. Minute der ersten Halbzeit ein weiterer Wil-Corner. Aber ein Fall für Brügger.

45.+4. Minute

Mittlerweile spielt gar nur noch der FC Wil. Unglaublich, wie das Spiel gedreht hat. Geht da gar noch etwas vor der Pause? Für den verletzten Ismaili?

45.+2. Minute

Wow, beinahe das 2:0 für die Wiler. Lukembila mit einem Lupfer, nachdem sich Goalie Brügger verirrt hatte. Ganz, ganz knapp dürber.

45. Minute

Sieben Minuten Nachspielzeit. Mindestens. Wegen der Ismaili-Sache.

44. Minute

TOOOOOOR für den FC Wil duirch Zumberi zum 0:1. Via Lukembila und Bahloul kommt der Ball zum eingewechselten Zumberi, der flach links unten trifft. Was für ein wichtiger Treffer zu einem wichtigen Zeitpunkt. Und mittlerweile durchaus verdient. Die Wiler haben das Zepter an sich gerissen.

43. Minute

Gute Phase der Wiler. Wieder Bahloul mit einem Abschluss, wieder knapp rechts vorbei. Dieses Mal stand er aber zentral.

41. Minute

Die ersten beiden Corner in diesem Spiel für die Wiler binnen weniger Sekunden. Der zweite bringt dann im Rebound Gefahr. Bahloul mit einem raffinierten Schlenzer von ganz weit rechts. Er sieht da eine Lücke, verfehlt aber das Tor.

39. Minute

Dann ist auch der erste Wiler verwarnt: Kamber sieht Gelb in der Mittelzone nach einem Foul an Sessolo.

37. Minute

Nächste Gelbe für die Gastgeber: Harambsaic stoppt Silvio regelwidrig. Harte Verwarnung.

37. Minute

Die Wiler müssen wechseln: Zumberi kommt für Ismaili. Das Spiel läuft nun wieder. Wie gehen die Wiler mit diesem Schock um?

36. Minute

Nun wird Ismaili weggetragen. Das passiert vor der Krienser Fankurve. Die Grünweissen Anhänger spenden viel Applaus. Aucch der Speaker wünscht alles Gute. So geht Fairplay. Alles Gute, Argtim Ismaili auch von unserer Seite.

35. Minute

Schon dreimal hat Ismaili in seinem jungen Leben die Hüfte operieren müssen. Es möge ihm dieses Mal erspart bleiben. Wir können nicht mehr als hoffen. Das Spiel ist weiter unterbrochen.

32. Minute

Bange Momente um Ismaili. Noch immer wird er auf dem Feld gepflegt. Hoffentlich ist das nicht allzu schlimm. Gute Besserung wünschen wir ihm jetzt schon.

29. Minute

Au, das schaut nicht gut aus. Ismaili windet sich schreiend am Boden. Hoffentlich nicht schon wieder. Er hat ja einen guten Teil der letzten Saison wegen einer Hüftoperation verpasst. Warten wir noch ab mit einer Ferndiagnose. Aber die Bare ist schon auf dem Feld. War übrigens nicht einmal ein Foul. Das Spiel ist jetzt eine Weile unterbrochen.

26. Minute

Beinahe wäre da nach einer Kopfballvorlage Lukembila allein vor dem Tor an die Kugel gekommen. Wäre dann wohl Tor gewesen. Aber die Sache mmit dem Kunjunktiv dürfte bekannt sein. Goalie Brügger ist schneller. Ein paar Sekunden eine ähnliche Situation gegen den heranstürmenden Silvio. Wieder klärt Brügger.

23. Minute

Der erste Viertel ist rum. Mittlerweile ist es eine ausgeglichene Sache. Das Krienser Startfeuerwerk ist mal verpufft.

18. Minute

Die beiden Trainer sind mal auf Betriebstemperatur. Man hört es laut und deutlich. Und auch die Wiler finden immer besser rein. Das war nun gar eine erste Topchance nach schönem Durchspiel. Silvio legt zurück auf Ismaili, der aus knapp 20 Metern rund einen halben Meter rechts danebenschiesst. Ein erstes Mal erhöhter Puls bei den Sympathisanten der Gäste. Wobei es, wie schon am letzten Sonntag in Neuenburg, keine Wil-Fans hier hat.

16. Minute

Gleich die nächste Verwarnung an einen Krienser, nachdem er Bahloul zurückgehalten hat. Dieses Mal tifft es Yesilcayir.

14. Minute

Die Wiler jetzt auch mit ersten, zarten Annäherungsversuchen an und in den Strafraum. Nach einer Flanke von rechts ist Silvio nicht gross genug. Und das will etwas heissen.

13. Minute

Erste Gelbe in diesem Spiel: Es trifft den Krienser vom Busset, nachdem er Bahloul zurückgehalten hat.

11. Minute

«Zehn Minuten sind gespielt», sagt der Stadionspeaker. Er tut es, weil die Uhr ja nicht läuft. Sonst hatte er noch nichts zu sagen. Und die Wiler haben noch keinen Angriff gestartet. Kriens läuft die Gäste hoch an.

9. Minute

Die Krienser in dieser Startphase mit 70 Prozent Ballbesitz. Aber noch nicht wirklich gefährlich im Wiler Strafraum.

6. Minute

Und auch der erste Abschluss gehört den Kriensern: Yesilcayir aus knapp 20 Metern wuchtig. Doch der Ball wird noch abgefälscht. Der erste Corner der Innerschweizer wird dann am ersten Pfosten geklärt.

4. Minute

Übrigens perfekte äussere Bedingungen. Auch in der Innerschweiz neigt sich ein herliccher Spätsommerabend dem Ende entgegen. Es ist noch deutlich über 20 Grad warm. Das war's vom Wetterbericht. Weiter zum Sport.

2. Minute

Der erste Fehler passiert den Krienser. Den Krienser Organisatoren. Die Matchuhr ist defekt. Es lebe die gute alte Stoppuhr am Handgelenk.

1. Minute

Der Spiel ist angepfiffen. Auf geht's.

18:58 Uhr

Die Mannschaften sind da. Viel Vergnügen mit SC Kriens gegen FC Wil.

18:56 Uhr

Um 19 Uhr geht es bei besten äusseren Bedingungen los auf dem Krienser Kunstrasen. Wir sind gespannt.

18:54 Uhr

Geleitet wird das Spiel vom Hinterthurgauer Schiedsrichter Nico Gianforte aus Aadorf.

18:52 Uhr

Auch Kriens-Trainer Davide Morandi lässt ein 4-1-4-1-System laufen und schickt folgende elf Spieler aufs Feld. Das Tor hütet Brügger. Die Abwehr bilden von rechts nach links Captain Urtic, Harambasic, Goelzer und Busset. Den Scheibenwischer gibt Selasi. Das Mittelfeld bestücken von rechts her gesehen Mulaj, Sessolo, Aliu und Yesilcayir. Sturmspitze ist Avidjaj.

18:49 Uhr

Wir sind bei den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Alex Frei hat sich in einem 4-1-4-1-System für folgende Startelf entschieden. Im Tor steht Keller, der zu seinem Challenge-League-Debüt kommt. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Talabidi, Sauter und Brahimi. Davor spielt Kamber. Im Mittelfeld laufen von rechts nach links auf Bahloul, Ismaili, Ndau und Neuzugang Lukembila. Einziger Stürmer ist Captain Silvio. Der eigentliche Captain, Philipp Muntwiler, fehlt wegen muskulären Problemen. Auch das noch. Ein ganz dünnes Wiler Kader. Auf der Bank sind fast nur ganz junge Spieler. Auf dem Feld auch, mal abgesehen von Silvio, Brahimi und Kamber.

18:45 Uhr

Dass das Spiel in der Länderspielpause stattfindet, spüren beide Teams. Die Wiler müssen auf ihren Stammgoalie Nils de Mol verzichten, der mit der Schweizer U21-Nationalmannschaft unterwegs ist. Auch der Krienser Mark Marleku ist mit der U21-Nati unterwegs. Allerdings mit der kosovarischen. Die Wiler müssen zudem auf Serkan Izmirlioglu und Valon Fazliu verzichten, da beide am vergangenen Sonntag bei der 0:3-Niederlage in Neuenburg gegen Xamax vom Platz geflogen sind. Und sonst?

18:41 Uhr

Gibt das heute den ersten Saisonsieg für die Krienser oder den zweiten für die Wiler? Beide Teams haben sich mit einem über weite Strecken mageren Saisonstart bereits selber unter Druck gebracht. Beide haben drei der vier bisherigen Meisterschaftsspiele verloren und bei den Niederlagen immer mindestens drei Gegentore zugelassen. Die Wiler sind zudem in der Meisterschaft auswärts seit über sieben Monaten ohne Sieg. Der letzte Vollerfolg in der Fremde datiert vom 29. Januar dieses Jahres und wurde eingefahren in ... Kriens.

18:38 Uhr

Länderspielpause? Gibt es in diesem Fall nicht beim FC Wil. Herzlich willkommen aus dem Stadion Kleinfeld in Kriens zum Nachtragsspiel der vierten Challenge-League-Runde und der Partie gegen den SC Kriens. Simon Dudle ist am Fusse des Pilatus und tickert durch eine hoffentlich kurzweilige Partie.