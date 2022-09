Ja, diese Wiler. Sie haben bisher alle überrascht. Zwar konnten sie zuletzt gegen Thun nicht das Maximum abrufen, nahmen aber immerhin einen Punkt mit. Damit sind die Äbtestädter seit nun mehr fünf Pflichtspielen unbesiegt. Vier Siege und ein Unentschieden stehen zu Buche. Doch im Brügglifeld sind Wiler Erfolgserlebnisse äusserst rar. Bei den letzten zwölf Auftritten gab es nur einmal einen Sieg. Die letzten vier Partien in Aarau - Cup mit eingerechnet - gingen gar alle verloren. Ein einziges Tor wurde in dieser Phase erzielt. Kommt dazu, dass die Personaldecke in der Innenverteidigung gar dünn ist. Genis Montolio ist gesperrt, Ismajl Beka wurde am Mittwoch kurzfristig an den FC Luzern verkauft. Das Stamm-Innenverteidiger-Duo der bisherigen Saison fehlt also. Kann dies kompensiert werden?