LIVETICKER Challenge League jetzt live aus dem Bergholz: FC Wil - FC Schaffhausen *1:0 Zum Abschluss dieser Englischen Woche tritt der FC Wil auf dem heimischen Kunstrasen im Regionalderby gegen den FC Schaffhausen an. Gibt es die dritte Niederlage in Folge oder werden die Munotstädter in der Tabelle überholt? Verfolgen Sie das Spiel jetzt im Liveticker.

Drei Tage nach der 0:2-Niederlage in Aarau wollen sich Goalie Marvin Keller und Captain Philipp Muntwiler mit dem FC Wil rehabilitieren. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Der Liveticker vom Regionalderby FC Wil - FC Schaffhausen:

12. Minute

Die Schaffhauser versuchen eine Reaktion zu zeigen. Wirklich gefährlich wird es aber für das Wiler Tor bislang nicht.

8. Minute

TOOOOOOOOR für den FC Wil. Bahloul trifft zum 1:0. Die Wiler können doch noch Tore schiessen. Nach einem Konter bedient Silvio mustergültig Bahloul. Dieser läuft dann auf das Schaffhauser Tor zu. Obwohl noch bedrängt von einem Schaffhauser kommt er zum Abschluss und trifft zwischen den Beinen von Torhüter Ruberto zum 1:0.

5. Minute

Und noch eine Chance für die Gäste. Nach einem Lauf über die rechte Seite spielt dieser den Ball in den Rücken der Wiler Verteidigung. Am Rande des Strafraumes kommt Kalem vollkommen frei zum Abschluss. Sein Ball geht aber übers Tor und sogar aus dem Stadion. Da hätte er auch mehr draus machen können.

3. Minute

Erste Chance für die Schaffhauser. Kalem springt der Ball aber vom Fuss und Keller kann ihn ohne Probleme halten.

1. Minute

Der Ball rollt im Bergholz. Die Schaffhauser haben Anspiel. Kalem stösst an.

20:26 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Mirel Turkes aus Hochdorf im Kanton Luzern.

20:24 Uhr

Der FC Schaffhausen beginnt wie folgt: Im Tor steht Ruberto. Zudem laufen auf; Müller, Prtajin, Ardaiz, Kalem, Padula, Lika, Fehr, Müller Bislimi und Hamdiu.

20:21 Uhr

Wir sind bei den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Alex Frei hat sich in einem 4-2-3-1-System für folgende Startformation entschieden. Im Tor steht Keller, der in den letzten beiden Einsätzen je einen Penalty pariert hat. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Izmirlioglu, Muntwiler und Filip Frei. Im defensivem Mittelfeld laufen Zumberi und Ndau auf. Offensiv im Mittelfeld spielen Bahloul, Fazliu und Brahimi. Im Sturm soll heute wieder Silvio für Gefahr sorgen.

20:18 Uhr

Bei den Schaffhausern steht seit Neuestem der Ex-Wil-Trainer Martin Andermatt an der Seitenlinie. Beim 2:1-Heimsieg gegen Thun am Dienstagabend übernahm aber der eigentliche Assistent, Hakan Yakin, viel Coachingarbeit. Der Einstand kann sich sehen lassen. Zwei Spiele, zwei Siege, 13:1-Tore. Die Wiler warten in dieser Englischen Woche hingegen noch auf ein Erfolgserlebnis - und einen Treffer.

20:15 Uhr

Ja, eine noch: Zieht der FC Wil heute wieder am FC Schaffhausen vorbei, nachdem die Munotstädter vor drei Tagen die Wiler überholt hatten? Die Statistik lässt dies nicht erwarten. Denn in den letzten 13 Direktduellen dieser beiden Teams siegten die Wiler nur ein einziges Mal. Gar schon über vier Jahre ist es her, seit der FC Wil letztmals hier im Bergholz gegen Schaffhausen gewonnen hat.

20:11 Uhr

Die Sache mit den Heimspielen ist die: Seit April dieses Jahres haben die Wiler im heimischen Stadion eigentlich immer eine passable bis gute Falle gemacht. Wenn es mal eine Niederlage absetzte, dann höchstens mit einem Tor Unterschied. Auswärts haben die Äbtestädter im letzten Jahr hingegen nur in Kriens gewonnen. Noch Fragen?

20:08 Uhr

Endlich wieder ein Heimspiel. Das werden sich die Wiler wohl sagen, nachdem sie von den letzten sechs Partien fünf auswärts ausgetragen haben. Doch warum die Freude auf das Heimspiel? Wir kommen gleich dazu. Zuerst einmal ein Grüezi wohl aus dem Sportpark Bergholz zur achten Runde in der Challenge League mit dem Spiel FC Wil gegen FC Schaffhausen. Pascal Ibig ist im Wiler Südquartier und tickert durch die Partie.