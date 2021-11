LIVETICKER Challenge League jetzt live aus dem Bergholz: FC Wil - SC Kriens *2:0 Wichtiges Heimspiel für den Tabellenvorletzten FC Wil. Die rote Laterne aus Kriens gastiert auf dem Kunstrasen im Südquartier. Gibt es für die Äbtestädter Zuwachs auf dem Punktekonto? Zu verfolgen jetzt im Liveticker.

Vor gut zwei Monaten gab es für Helios Sessolo und den SC Kriens gegen Kastrijot Ndau und den FC Wil nichts zu holen. Und heute? Bild: Pius Amrein

Der Liveticker zu FC Wil - SC Kriens:

46. Minute

Silvio stösst für die Wiler zur zweiten Halbzeit an.

Pausenfazit

Die Wiler führen verdient mit 2:0. Sie waren von Anfang an bemüht dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Die Krienser waren bisweilen sehr überfordert mit der Wiler Offensivpower. Was aber auch dazu führte, dass die Wiler in der Defensive den Gästen einigen Raum zugestand. Die Innerschweizer konnten aber aus diesen Räumen nichts anstellen. Man hat gesehen, warum die Krienser auf dem letzten Tabellenplatz stehen.

Pausenpfiff

Der Schiedsrichter bitten zum Pausentee. Die Wiler gehen mit einer 2-Tore-Führung in die Kabine.

45. Minute

Es wird mindestens eine Minute nachgespielt.

43. Minute

Das wäre ein Tor gewesen. Bahloul bringt die Flanke von der rechten Seite in den Strafraum. Goelzer will klären und lenkt den Ball so ab, dass er fast hinter Torhüter Brügger im eigenen Tor landet.

39. Minute

Da muss Keller ein erstes Mal eingreifen. Mistrafovics Kopfball nach einem Sessolo Freistoss ist aber kein Problem für den Wiler Schlussmann, der die Kugel souverän aus der Luft fischt.

37. Minute

Eine gute Chance für die Wiler. Silvio spielt den Ball aus dem Zentrum auf die rechte Seite zu Dickenmann. Dessen Flanke erreicht in der Mitte den Kopf von Lukembila. Er bringt aber nicht genug Druck hinter den Ball um im die entscheidende Richtungsänderung zu geben.

33. Minute

Freistoss für die Krienser. aus halblinker Position. Er setzt den Ball aber in die Mauer. In der Folge kommt aber Seossolo nochmals zum Flanken und am zweiten Pfosten steht Mistrafovic vollkommen blank. Er schafft es aber tatsächlich den Ball aus drei Metern den Ball mit dem Kopf am Tor vorbei zu befürdern.

30. Minute

Die Wiler haben seit den zweiten Treffer wieder deutlich mehr Spielanteile, sind aber im letzten Drittel jeweils zu ungenau. Sie müssen aber auch aufpassen, dass sie den Kriensern in der Defensive nicht zu viel Platz anbieten.

26. Minute

TOOOOOOR für den FC Wil. Nach einem Fazliu-Eckball schleicht sich Lukembila vom Torhüter weg und erzielt per Kopf ungestört das 2:0.

25. Minute

Die Wiler sind seit dem Führungstreffer erstaunlich passiv geworden. So auf einmal die Innerschweizer mehr Spielanteile.

22. Minute

Die Wiler müssen aber weiterhin konzentriert spielen. Das zeigt diese Aktion. Djorkaeff kommt über die linke Seite und kann unbedrängt den Ball zur Mitte bringen. Dort verpassen im Fünfmeterraum zunächst Avdijaj und dann Sessolo nur um Haaresbreite.

18. Minute

TOOOOOOR für den FC Wil. Nach schönem Durchspiel im Mittelfeld läuft Reichmuth auf das Krienser Tor zu. Er sieht auf der rechten Seite den vollkommen frei stehenden Bahloul, der nochmals zwei Schritte mit dem Ball geht und dann mit einem satten Schuss die Wiler Führung erzielt.

16. Minute

Die Wiler mit einer Doppelchance. Nach einem Fazliu Eckball bringt Silvio nicht genug druck hinter den Ball und köpft den Krienser Verteidiger an. Im Anschluss daran, darf Fazliu nochmals Flanken. Diesmal auf den Kopf von Muntwiler. Dessen Kopfball kann von der Gästeverteidigung geklärt werden.

13. Minute

Nun die Krienser mit einer guten Möglichkeit. Nach einem Ballverlust von Filip Frei am Krienser Strafraum haben die Innerschweizer eine Konterchance. Sessolos Abschluss aus 20 Metern geht aber deutlich am Wiler Tor vorbei.

11. Minute

Die Wiler mit deutlich mehr Ballbesitz. Die Krienser versuchen offensive Akzente zu setzten, sind aber bei den letzten Pässen zu ungenau.

8. Minute

Die Wiler versuchen es mit Kombinationsfussball. Kamber schliesst von Strafraumrand ab. Der Ball geht aber übers Tor und es besteht eher Gefahr für den Mannschaftsbus der Krienser hinter dem Stadion denn für das Krienser Tor.

5. Minute

Und gleich nochmals die Wiler. Kamber läuft von der Mittellinie mit dem Ball am Fuss bis in den Krienser Strafraum. Unbedrängt kommt er zum Abschluss, trifft aber Torhüter Brügger. Das hätte das 1:0 sein müssen.

5. Minute

Erster Vorstoss der Wiler. Lukembila kommt über die linke Seite und spielt den Ball flach in die Mitte. Dort kann ein Krienser Verteidiger den Ball vor Bahloul klären.

3. Minute

Beide Mannschaften versuchen offensiv zu agieren. Keine Anzeichen davon, dass man sich erst einmal Abtasten will.

1. Minute

Die Krienserin Person von Sessolo stossen an zur ersten Halbzeit.

17:56 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Luca Piccolo aus Bellinzona. Der hat nicht sonderlich gute Erinnerungen an die Ostschweiz. Nachdem er Mitte Oktober beim Super-League-Spiel des FC St. Gallen gegen Servette den «Espen» trotz VAR-Konsultation fälschlicherweise den Siegtreffer zugestanden hatte, wurde er aus dem Schussfeld genommen und er pfeift aktuell Challenge League.

17:55 Uhr

Egal wie das heutige Spiel ausgehen wird, die Krienser werden sicher einen neuen Trainer bekommen. Die Zeichen verdichten sich, dass René van Eck neuer Trainer der Innerschweizer könnte.

17:53 Uhr

Kriens-Interimstrainer Michel Renggli, der als Aktiver 2004 mit dem FC Wil Cupsieger geworden war, schickt folgende Elf aufs Feld. Im Tor steht Brügger. Zudem laufen auf Mistrafovic, Avdijaj, Burgisser, Busset, Costa, Djorkaeff, Goelzer, Selasi, Sessolo und Captain Urtic.

17:50 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen: FC-Wil-Trainer Alex Frei hat sich für ein 4-2-3-1-System entschieden. Im Tor steht einmal mehr Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Izmirlioglu, Muntwiler und Filip Frei. Im defensiven Mittelfeld laufen Kamber und Fazliu auf. Offensiv im Mittelfeld spielen Bahloul, Reichmuth und Lukembila. Einziger Stürmer ist Silvio.

17:47 Uhr

Der FC Wil hat zuletzt die Torproduktion so richtig angeworfen. Neun Tore wurden in den letzten fünf Partien erzielt. Da müsste doch gegen die mit Abstand schwächste Abwehr der Liga auch etwas drin sein. Aber aufgepasst: Die Wiler stellen die zweitschlechteste Abwehr der zweithöchsten Spielklasse.

17:43 Uhr

Elf, acht oder fünf Punkte Vorsprung auf das Tabellenende. So gross wird die Differenz der Wiler in etwas mehr als (noch) zwei Stunden sein. An die Krienser haben die Wiler gute Erinnerungen. Auswärts gab es gegen die Grünweissen zuletzt zwei Siege und ein Unentschieden. Es fällt aber auch auf: In den letzten fünf Direktbegegnungen dieser beiden Teams hat nie das Heimteam gewonnen.

17:40 Uhr

Ein entspannter Spätherbst oder doch Abstiegskampf? Das entscheidet sich heute Abend, wenn der Vorletzte und der Letzte der Challenge League in der 13. Runde aufeinandertreffen. FC Wil gegen SC Kriens lautet die Affiche. Pascal Ibig ist im Sportpark Bergholz und tickert durch die Partie. Um 18.00 Uhr geht es los.