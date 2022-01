LIVETICKER Jetzt im Wiler Stadtparlament: Zuerst Wahlen, dann Stadionlicht und der Kunststoffabfall In der ersten Sitzung 2022 des Stadtparlaments dürfte Pascal Stieger zum höchsten Wiler ernannt werden. Danach wird über das Licht im Fussballstadion Bergholz und die städtische Kunststoffsammlung debattiert. Zu verfolgen jetzt im Liveticker.

Gleich 14 Traktandenpunkte stehen auf der Liste der ersten Sitzung des Wiler Stadtparlaments. Bild: Gianni Amstutz

Der Liveticker aus dem Stadtparlament:

17:09 Uhr

Nun blickt Kälin auf sein Amtsjahr als Parlamentspräsident zurück. Am Anfang habe er wegen der vielen neuen Parlamentsmitglieder auch mal einen Spick gebraucht. Das Jahr sei ein Höhepunkt in seiner Karriere gewesen. Am positivsten bewertet der SP-Mann die verschiedenen Anlässe wie die Parlamentsfeier in der Lokremise oder den Parlamentsausflug in die Kantonshauptstadt. «Ich war überwältigt von der Stimmung und der Kreativität», sagt Kälin. Gefehlt haben ihm die vielfältigen Kontakte zur Bevölkerung. Die Lust am Politisieren sei aber gesteigert worden.

17:04 Uhr

Legen wir los. Zuerst einmal geht es um die Ergänzung des Parlaments. Jannik Schweizer ist zurückgetreten (Jungfreisinnige) und wird durch die 25-jährige Salome Zeintl (Jungfreisinnige) ersetzt. Sie ist vom Stadtrat bereits gewählt worden. Das Parlament nimmt noch Kenntnis. Ohne Wortmeldung ist die Wahl gültig.

17:01 Uhr

Hier ist die Glocke von Noch-Parlamentspräsident Christof Kälin. Er eröffnet zum letzten als als höchster Wiler eine Sitzung.

16:58 Uhr

Die Stadtparlamentarier trudeln ein und installieren sich. Gleich geht es los mit der 12. Sitzung dieser Legislatur, die vor einen Jahr begonnen hat.

16:56 Uhr

Hier ist die komplette Traktandenliste zur Abendgestaltung:

1. Eröffnung durch Christof Kälin, Parlamentspräsident des Amtsjahres 2021

2. Gültigkeit der Wahl eines Ersatzmitglieds des Stadtparlaments

3. Wahlen in das Präsidium des Stadtparlaments für das Amtsjahr 2022: Präsidium, Vizepräsidium, Stimmenzählende, Ersatzstimmenzählende

4. Ersatzwahlen in die ständigen Kommissionen für die Amtsdauer 2021 – 2024: Geschäftsprüfungskommission, Werk- und Energiekommission, Liegenschaftenkommission

5. Sportpark Bergholz, Fussballstadion: Ergänzung Beleuchtungsanlage

6. Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter in der Stadt Wil

7. Separate Kunststoffsammlung

8. Motion Sebastian Koller (Grüne Prowil): Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf Gemeindestufe - Erheblicherklärung

9. Interpellation Daniel Gerber (FDP): Dialog G: Wirkung erkennbar?

10. Interpellation Guido Wick (Grüne Prowil): Personenunterführung Ost für Velofahrende gesperrt

11. Interpellation Dora Luginbühl (SP): Politische Partizipation für Viele dank «leichter Sprache»

12. Interpellation Christina Rüdiger (SVP): Zertifikatspflicht in Wiler Stadtbibliothek – Online-Ausleihe

13. Interpellation Erwin Böhi (SVP): Stand der soziokulturellen Durchmischung in den Wiler Schulen

14. Interpellation Michael Sarbach (Grüne Prowil): Mehrkosten für die Stadt Wil aufgrund des kantonalen Sparpakets «Haushaltsgleichgewicht 2022plus»

16:54 Uhr

Zu Beginn wird es um die Wahlen gehen. Pascal Stieger (SVP) dürfte zum höchsten Wiler ernannt werden - und somit Nachfolger von Christof Kälin (SP) werden. Danach geht es um die Erweiterung der Lichtanlage im Fussballstadion Bergholz, um die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter und um die Kunststoffsammlung, die definitiv im Holsystem eingeführt werden soll. Eine Motion zum Thema Ausländerstimmrecht und sechs Interpellationen runden das Bouquet ab. Reicht die dreistündige Sitzung für alles? Pascal Stieger hat im Interview mit dieser Zeitung verlauten lassen, dass er keine Traktanden auf die nächste Sitzung mitnehmen wolle und eine Verlängerung beantrage, sollte die Zeit nicht ausreichen.

16:51 Uhr

Das neue Jahr ist noch keine zwei Wochen alt, und schon wird wieder politisiert und debattiert. Die erste Wiler Stadtparlamentssitzung des noch jungen Jahres steht an. Und die Traktandenliste ist lang. Gehen wir es an. Herzlich willkommen aus der Tonhalle. Simon Dudle tickert durch die Sitzung.