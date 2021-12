LIVETICKER Jetzt Challenge League live aus dem Sportpark Bergholz: FC Wil - FC Winterthur *1:2 Die Wiler haben einen Lauf und sind seit sechs Spielen unbesiegt. Gibt es heute im Heimspiel gegen den FC Winterthur einen weiteren Sieg, grüsst der FC Wil vom Barrageplatz - zumindest für einige Tage. Zu verfolgen jetzt im Liveticker.

Im letzten Heimspiel gab es für Ilan Sauter und den FC Wil gegen Aarau ein 2:2. Und nun gegen den FC Winterthur? Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Der Liveticker zum Regionalderby FC Wil - FC Winterthur:

28. Minute

TOOOOR für den FC Winterthur. Buess versenkt den Ball souverän hoch in die rechte Ecke.

28. Minute

Penalty für den FC Winterthur nachdem Dickenmann Buess vollkommen unnötig im Strafraum zu Fall bringt. Buess selbst läuft an.

25. Minute

Nach einem Zusammenstoss im Mittelfeld zwischen Fazliu und Goncalves bittet Schiedsrichter Huwiler die beiden zum pädagogischen Austausch, verteilt aber noch keine Karte.

20. Minute

Die Wiler Fans lassen Rauchpetarden los. Zum Glück geht der Wind nicht in Richtung Torhüter Keller, der sonst recht eingenebelt wäre.

17. Minute

TOOOOOOOR für den FC Wil. Was für eine Reaktion der Wiler. Talabidi schickt mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte Lukembila auf die Reise. Dieer gewinnt das Laufduell gegen den Winterthurer Verteidiger und zieht aus halblinker Position ab und trifft flach in die rechte Ecke.

14. Minute

TOOOOR für den FC Winterthur. Nach einem schönen Ball in den Rückraum, zeiht Ltaief vom Rande des Strafraumes direkt ab und trifft flach in die linke Ecke.

13. Minute

Erster Wechsel beim FC Winterthur. Für Arnold geht es nicht mehr weiter. Er muss mit der Bahre vom Feld getragen werden. Kriz ersetzt ihn.

9. Minute

Im Gegenzug gleich wieder die Wiler. Dickenmann über rechts bringt den Ball in den Strafraum. Aber auch hier kann der Torhüter den Ball problemlos halten.

8. Minute

Ein erstes Mal die Winterthurer. Goncalves kommt über die rechte Seite. Seine Flanke pflückt Keller aber souverän aus der Luft.

4. Minute

Muntwiler mit einem Lupfer in den Lauf von Bahloul. Aber Spiegel kommt gut aus dem Tor und kann den Ball klären.

2. Minute

Nach exakt 64 Sekunden der erste Abschluss der Wiler. Lukembila versucht es von links aus spitzem Winkel, Spiegel hat aber keine Probleme den Ball zu halten.

Anpfiff

Ramizi stösst für die Winterthuer an. Auf gehts zu diesem Regionalderby.

17:57 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter David Huwiler aus Laufen im Kanton Baselland.

17:54 Uhr

Die Winterthurer Interims-Trainer Davide Callà und Dario Zuffi stellen wie folgt auf. Das Tor hütet auch im 17. Meisterschaftsspiel dieser Saison Spiegel. Zudem laufen auf Isik, Buess, Alves, Corbaz, Goncalves, Arnold, Lekaj, Ltaief, Diaby und Manzambi.

17:51 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Brunello Iacopetta, der nach drei Partien das Gefühl einer Niederlage noch nicht kennt, lässt in einem 4-3-3-System wie folgt spielen: Im Tor steht einmal mehr Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Izmirlioglu, Talabidi und Brahmi. Im Mittelfeld laufen Fazliu, Muntwiler und Zumberi auf. Das Offensivtrio bilden Bahloul, Silvio und Lukembila.

17:48 Uhr

Es ist ein Derby. Aber so wirklich Derbystimmung dürfte nicht aufkommen. Denn der Fansektor der Winterthurer Fans, welche für gewöhnlich zahlreich in Wil erscheinen, bleibt auf Anordnung der Swiss Football League geschlossen. Bis Ende Jahr sind keine Gäste-Fans in den Schweizer Stadion erlaubt, um die Coronapandemie zu bekämpfen. Zudem hat der FC Wil kurzfristig ein geplantes Streetfood-Festival vor dem Stadion abgesagt. So wird das also ein ganz normales Spiel. Oder doch nicht?

17:44 Uhr

Die Formkurven der beiden Teams könnten unterschiedlicher kaum sein. Hier der FC Wil, der seit sechs Partien unbesiegt ist und auswärts zuletzt die beiden Aufstiegsaspiranten Thun und Vaduz besiegen konnte. In den letzten sechs Spielen sind die Wiler das beste Team der Liga. Dort der FC Winterthur, der lange Tabellenführer war, in den letzten fünf Partien aber nie mehr als Sieger vom Feld gegangen ist. Die Leaderposition musste vergangenen Samstag an Vaduz abgegeben werden. Trainer Ralf Loose kostete das den Job, obwohl der Vertrag erst im April bis 2023 verlängert worden war. Gewinnt heute der FC Wil heute, hat er die Winterthurer hinter sich. Er würde auf den Barrageplatz vorrücken. Dies zumindest bis Dienstagabend und dem Nachtragsspiel des FC Aarau in Kriens.

17:40 Uhr

Der Erfolg des FC Wil wird bald schon unheimlich. Vor allem dann, wenn heute ein weiterer Sieg dazu kommt und auch noch der FC Winterthur überholt wird. Immerhin waren die Eulachstädter vor exakt einer Woche noch Leader und die Wiler spürten vor etwas mehr als einem Monat Schlusslicht Kriens im Nacken. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz zur 17. Runde in der Challenge League und den Regionalderby zwischen den beiden FCWs aus Wil und Winterthur. Pascal Ibig tickert durch diesen kalten Winterabend. Um 18.00 Uhr geht es los.