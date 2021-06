LIVETICKER Jetzt aus der Tonhalle: Janine Rutz ist Wiler Stadtschreiberin +++ Neues Reglement für die Benutzung der Sportanlagen Gleich acht Traktanden stehen an der heutigen Parlamentssitzung zur Debatte. Janine Rutz ist gleich zu Beginn als neue Stadtschreiberin gewählt worden. Zudem wurde ein neues Reglement der Sportanlagen beschlossen. Verfolgen Sie die Debatte jetzt im Liveticker.

Die Parlamentarier haben sich heute zu einer Aufräumsitzung getroffen. Bild: Simon Dudle

Der Parlamentsticker aus der Tonhalle:

18:30 Uhr

Die Halb-7-Uhr-Glocke erklingt. 20 Minuten Pause. Mahlzeit. Bis gleich.

18:29 Uhr

Wir sind nach diesem Intermezzo nun bei der Schlussabstimmung dieses Traktandums: Das dauert. Denn die Abstimmungsanlage spielt schon zum zweiten Mal heute Abend nicht so, wie es Parlamentspräsident Kälin will. Darum wird per Handzeichen abgestimmt. Das Ergebnis: Mit 35 Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen wird die Eignerstrategie der Technischen Betriebe Wil zur Kenntnis genommen. Auch hier: Klare Sache.

18:18 Uhr

Die Sache artet nun immer mehr zu einer Grundsatzdiskussion aus, ob die Bronschhofer acht Jahre nach der Gemeindefusion gleichwertiger Teil der Stadt Wil sind. Viel Unterstützung erfährt Bachmann allerdings nicht. «Bronschhofen ist ein gleichwertiger Teil der Stadt. Von einer feindlichen Übernahme kann nicht die Rede sein», sagt Stadtpräsident Hans Mäder.

18:12 Uhr

Bachmanns Votum bringt Guido Wick (Grüne Prowil) auf die Palme. Er fordert mehr Offenheit von den Bronschhofern, sich als Teil der Stadt Wil zu sehen. Ins gleiche Horn wie Wick bläst Christoph Hürsch, der von «gleich langen Spiessen» spricht.

18:07 Uhr

Adrian Bachmann (FDP) wählt deutliche Worte, worum es hier wirklich geht: Es seiner Sicht ist klar, dass die Dorfkorporation Bronschhofen geschluckt werden soll von den Technischen Betrieben Wil. Der Stadtrat habe keine Handhabe, die Dorfkorporation aufzulösen. Das könne nur diese selbst beschliessen. «Bronschhofen ist kein Untertanengebiet. Und wir verlangen auch so behandelt zu werden», sagt Bachmann, der Mitglied der Dorfkorporation Bronschhofen ist..

17:59 Uhr

Die Voten sind auch hier positiv. Erwin Böhi (SVP) gibt zu bedenken, dass man eientlich auch die Unternehmens-Strategie hier besprochen werden sollte.

17:50 Uhr

Wir sind schon bei Traktandum 4. Es geht um die Eignerstrategie der Technischen Betriebe Wil, Die Eignerstrategie ist ein Instrument zur Steuerung und Aufsicht der Organisation zwecks Wahrung der Eignerinteressen In einer Eignerstrategie wird die Absicht festgelegt, welche ein Eigner mit der Beteiligung an einer Unternehmung verfolgt.

17:41 Uhr

So kann dann das Abstimmungsergebnis wenig überraschen: Mit 38.0-Stimmen wird dieses neue Reglement der Schul-, Sport- und Freizeitanlagen gutgeheissen. Nun muss der Stadtrat noch das Vollzugsreglement erlassen. Und dann wäre das im Kasten.

17:34 Uhr

Auch die anderen Fraktionen stützen des neue Reglement. Dominik Egli (SVP) begrüsst zum Beispiel, dass das Reglement nun verständlicher geworden sei. Die SVP-Fraktion stimmt dem Reglement genau so zu wie die SP, die CVP und die Grünen Prowil. Sebastian Koller von den Grünen findet, es habe sich gelohnt, vier Jahre dafr zu kämpfen, um das Reglement im Parlament beraten zu können.

17:30 Uhr

Es geht Schlag auf Schlag weiter. Nun geht es um die Schul-, Sport- und Freizeitanlagen. Ein neues Reglement wurde ausgearbeitet. Tönt unspektakulär, hat aber mehrere Jahre gedauert. Adrian Bachmann von der FDP spricht von einem steinigen Weg, der nun ein gutes Ende zu finden scheine. Dies, weil die Schulen Vorrang geniessen würden.

17:21 Uhr

Und es wird gleich weiter gewählt. Es geht nun um Ersatzwahlen in der Wiler Sportanlagen AG (Wispag), die im Besitz der Stadt Wil ist. Drei Rücktritte gab es. Namentlich jene der ehemaligen Stadtpräsidentin Susanne Hartmann sowie von Ernst Studer und Hermann Baumgartner. Zur Wahl stehen der neue Stadtpräsident Hans Mäder sowie Denis Galbier und Isabelle Denzler. Sie stehen in globo zur Wahl - und schaffen diese locker. Und zwar mit 25 Ja-Stimmen zu 3 Nein-Stimmen bei 4 Enthaltungen. Herzlich willkommen im Wispag-Verwaltungsrat.

17:15 Uhr

Das ist die neue Wiler Stadtschreiberin: Janine Rutz. Bild: PD

Und hier ist das Ergebnis: Wie erwartet ohne Opposition ist Janine Rutz gewählt, und zwar mit 32 der 37 möglichen Stimmen. Nötig waren 19 Stimmen. Klare Sache also. Herzlich willkommen in Wil.

17:08 Uhr

Es steht bereits die Wahl an. Dies geschieht herkömmlich durch Ausfüllen eines Papierzettels. Nun wird gewählt. Bis nun ausgezählt ist, wird die Sitzung für ein paar Minuten unterbrochen. Lange dürfte das aber nicht dauern.

17:05 Uhr

Und es geht gleich los mit der Wahl der neuen Stadtschreiberin. Nach einer Vakanz von acht Monaten steht nun Janine Rutz zur Wahl. Stadtpräsident Hans Mäder stellt sie vor. Im «denkbar ungünstigsten Moment »sei die Stelle unbbesetzt gewesen. Und zwar wegen des Übergangs des grossmehrheitlich neu besetzten Stadtrats. Über 30 Bewerbungen habe es gegeben. Zwei Personen wurde dann zum Gespräch eingeladen. Janine Rutz hat Jahrgang 1983, ist ledig, derzeit in Neuhausen am Rheinfall als Gemeindeschreiberin tätig.

17:00 Uhr

Fast auf die Sekunde genau, wie es sich in der Schweiz gehört, wird es ruhig in der Tonhalle. Und es geht los. Parlamentspräsident Christof Kälin eröffnet mit der Glocke die Sitzung.

16:56 Uhr

Die Tonhalle füllt sich. In wenigen Minuten geht es los.

16:52 Uhr

Und um diese Themen geht es konkret und der Reihe nach:

1. Wahl Stadtschreiberin

2. Wispag: Wahlen in den Verwaltungsrat

3. Reglement über die Benutzung von Schul-, Sport- und Freizeitanlagen

4. Eignerstrategie der Stadt Wil für die Technische Betriebe Wil (TBW)

5. Quartiertreff Lindenhof

6. Motion Silvia Ammann (SP) –Offenlegung der Finanzierung von Parteien, Wahl- und Abstimmungskommitees: Erheblicherklärung

7. Interpellation Benjamin Büsser (SVP) – Standortentwicklung Wil West: Möglichkeit für Grundsatzabstimmungen

8. Interpellation Guido Wick (Grüne Prowil) – Netzergänzung Nord

Mal schauen, wozu die Zeit in den nächsten drei Stunden reicht.

16:48 Uhr

Erst gut zwei Wochen ist es her, seit sich die Wiler Parlamentarier letztmals in der Tonhalle getroffen hatten. Heute ist eine Art Aufräumsitzung anberaumt. Gleich acht Traktanden stehen an. Ein bunter Strauss an Politik also. Herzlich willkommen aus der Tonhalle. Simon Dudle ist zugegen und tickert durch den Polit-Vorabend.