LIVETICKER Jetzt aus der Tonhalle: Janine Rutz ist neue Wiler Stadtschreiberin +++ Sie wird ohne Gegenstimme gewählt. Gleich acht Traktanden stehen an der heutigen Parlamentssitzung zur Debatte. Janine Rutz ist gleich zu Beginn als neue Stadtschreiberin gewählt worden. Nun stehen das überarbeitete Reglement der Schul- und Sportanlagen und die definitive Einführung des Quartiertreff Lindenhof zur Behandlung an. Verfolgen Sie die Debatte jetzt im Liveticker.

Die Parlamentarier treffen sich heute zu einer Aufräumsitzung. Archivbild: PD

Der Parlamentsticker aus der Tonhalle:

17:15 Uhr

Das ist die neue Wiler Stadtschreiberin: Janine Rutz. Bild: PD

Und hier ist das Ergebnis: Wie erwartet ohne Opposition ist Janine Rutz gewählt, und zwar mit 32 der 37 möglichen Stimmen. Nötig waren 19 Stimmen. Klare Sache also. Herzlich willkommen in Wil.

17:08 Uhr

Es steht bereits die Wahl an. Dies geschieht herkömmlich durch Ausfüllen eines Papierzettels. Nun wird gewählt. Bis nun ausgezählt ist, wird die Sitzung für ein paar Minuten unterbrochen. Lange dürfte das aber nicht dauern.

17:05 Uhr

Und es geht gleich los mit der Wahl der neuen Stadtschreiberin. Nach einer Vakanz von acht Monaten steht nun Janine Rutz zur Wahl. Stadtpräsident Hans Mäder stellt sie vor. Im «denkbar ungünstigsten Moment »sei die Stelle unbbesetzt gewesen. Und zwar wegen des Übergangs des grossmehrheitlich neu besetzten Stadtrats. Über 30 Bewerbungen habe es gegeben. Zwei Personen wurde dann zum Gespräch eingeladen. Janine Rutz hat Jahrgang 1983, ist ledig, derzeit in Neuhausen am Rheinfall als Gemeindeschreiberin tätig.

17:00 Uhr

Fast auf die Sekunde genau, wie es sich in der Schweiz gehört, wird es ruhig in der Tonhalle. Und es geht los. Parlamentspräsident Christof Kälin eröffnet mit der Glocke die Sitzung.

16:56 Uhr

Die Tonhalle füllt sich. In wenigen Minuten geht es los.

16:52 Uhr

Und um diese Themen geht es konkret und der Reihe nach:

1. Wahl Stadtschreiberin

2. Wispag: Wahlen in den Verwaltungsrat

3. Reglement über die Benutzung von Schul-, Sport- und Freizeitanlagen

4. Eignerstrategie der Stadt Wil für die Technische Betriebe Wil (TBW)

5. Quartiertreff Lindenhof

6. Motion Silvia Ammann (SP) –Offenlegung der Finanzierung von Parteien, Wahl- und Abstimmungskommitees: Erheblicherklärung

7. Interpellation Benjamin Büsser (SVP) – Standortentwicklung Wil West: Möglichkeit für Grundsatzabstimmungen

8. Interpellation Guido Wick (Grüne Prowil) – Netzergänzung Nord

Mal schauen, wozu die Zeit in den nächsten drei Stunden reicht.

16:48 Uhr

Erst gut zwei Wochen ist es her, seit sich die Wiler Parlamentarier letztmals in der Tonhalle getroffen hatten. Heute ist eine Art Aufräumsitzung anberaumt. Gleich acht Traktanden stehen an. Ein bunter Strauss an Politik also. Herzlich willkommen aus der Tonhalle. Simon Dudle ist zugegen und tickert durch den Polit-Vorabend.