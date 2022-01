LIVETICKER Das Testspiel jetzt im Liveticker: FC Wil - Grasshopper Club Zürich 2:1* In knapp drei Wochen startet der FC Wil in die Rückrunde. Bis dahin sind vier Testspiele geplant, drei davon gegen Vertreter der Super League. Aktuell messen sich die Wiler unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit Rekordmeister GC. Zu verfolgen jetzt im Liveticker.

Gegen Stade Lausanne-Ouchy hat der FC Wil das alte Fussballjahr mit einer Niederlage beendet. Wie beginnt das neue? Bild: Laurent Gillieron, Keystone

Der Liveticker vom Testspiel Grasshoppers - FC Wil:

62. Minute

Beide Teams suchen nun ein wenig ihre Form. Die Torhüter haben momentan kaum etwas zu tun.

57. Minute

Der Abschluss von Fazliu geht an die Mauer und ins Aus. Der Eckball bringt keine Gefahr.

57. Minute

Freistoss aus guter Position für den FC Wil. Fazliu steht bereit.

52. Minute

Gelbe Karte für GC-Trainer Giorgio Contini. Schiedsrichter Fähndrich ahndet seine Reklamationen mit einer Verwarnung.

50. Minute

TOOOOOOR für GC. Gjorgjev trifft sehenswert zum 1:2. Wil ist gut in diese zweite Hälfte gestartet, muss dann aber einen Dämpfer hinnehmen. Nikola Gjorgjev lupft denn Ball schön über Torhüter Abubakar.

45. Minute

Die zweite Halbzeit läuft.

45. Minute

Der FC Wil startet in die zweite Halbzeit mit einigen Wechseln. Im Tor steht Abubakar. In der Verteidigung spielen von rechts nach links Frei, Talabidi, Mirana und Heule. Im Mittelfeld agiert neu Ismaili anstelle von Zumberi. Der Sturm bildet neu Bahloul, Daniel und Rustemoski.

Pausenfazit

Der FC Wil führt in diesem Testspiel gegen Superligist GC verdient mit 2:0. Sauter und Zumberi sorgten innerhalb für fünf Minuten für die zwei Tore. Die Gäste aus Zürich kamen zwar besser ins Spiel, aber die Äbtestädter haben nach 20 Minuten das Spieldiktat übernommen und GC stark unter Druck gesetzt. Natürlich besteht das Team von GC auch zu einem grossen Teil aus Reservisten, aber die Leistung der Wiler in dieser ersten Halbzeit ist sicherlich positiv zu verzeichnen.

Pausenpfiff

Der FC Wil führt nach den ersten 45 Minuten dank den Toren von Sauter und Zumberi mit 2:0.

43. Minute

Zwei Minuten vor der Pause noch ein guter Abschluss von GC. Der Schuss aus spitzem Winkel fliegt aber knapp am Pfosten vorbei.

42. Minute

Die Partie hat sich wieder ein wenig beruhigt. Die Wiler Druckphase ist vorbei und GC schafft es immer noch nicht konstant das Heimteam unter Druck zu setzen. Geht es also mit der Zwei-Tore-Führung in die Pause?

38. Minute

Wieder einmal einen Abschluss von GC. Der eingewechselte Stroscio trifft den Ball aber nicht richtig und schiesst weit am Tor vorbei. GC ist nun aber aggressiver und versucht Wil schon im Spielaufbau zu stören.

35. Minute

Die Wiler-Führung ist nicht unverdient. Die Äbtestädter machen mehr fürs Spiel und sind bisher sehr effizient.

30. Minute

TOOOOOOR für den FC Wil. Nach einem schönen Steilpass auf Lukembila legt dieser den Ball quer auf Silvio. Der Brasilianer reagiert gedankenschnell und spielt zurück auf den heranstürmenden Zumberi. Dieser lässt sich die Chance nicht nehmen und schliesst in die linke obere Ecke ab. 2:0 für das Heimteam.

29. Minute

Der FC Wil hat nun das Spieldiktat übernommen und ist die aktivere der beiden Mannschaften. GC versucht das Spiel zu beruhigen und sich vom Schock des Gegentores zu erholen.

25. Minute

TOOOOOOOOR für den FC Wil. Nach einem Eckball köpft Sauter den Ball einem GC-Spieler an den Rücken. Von diesem prallt der Ball an den Pfosten und ins Tor. Wil hat sich in den letzten Minuten mehr nach vorne getraut und auch den einen oder anderen Abschluss verzeichnen können. Die Führung ist deshalb sicher nicht unverdient.

20. Minute

Es erfolgt der erste Wechsel der Partie. GC-Captain Abrashi muss angeschlagen den Platz verlassen. Stroscio kommt für ihn ins Spiel. Wir wünschen gute Besserung.

17. Minute

Das erste Foul in dieser Partie. Das sagt viel über dieses Spiel aus. Fähndrich ahndet eine Grätsche im Mittelfeld.

14. Minute

Wil ist langsam besser in die Partie gekommen und versucht nun auch offensiv Akzente zu setzen. Nennenswerte Chancen sind aber weiterhin eine Seltenheit.

9. Minute

Das Spiel findet zum grössten Teil im Mittelfeld statt. Beide Mannschaften finden bisher die Lücke in der Verteidigung, um zum Torerfolg zu kommen.

6. Minute

Und kaum hab ich das gesagt, kommt GC zum ersten guten Abschluss aus der zweiten Reihe. Wil-Torhüter Keller muss aber nicht eingreifen.

5. Minute

GC ist ein wenig besser in diese Partie gestartet. Eine Grosschance konnte für die Gäste aber noch nicht verzeichnet werden.

1. Minute

Das Spiel ist angepfiffen.

14:27 Uhr

Die Mannschaften sind bereit. In wenigen Augenblicken geht es los. Ich wünsche gute Unterhaltung beim Spiel FC Wil - GC.

14:22 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Lukas Fähndrich.

14:21 Uhr

GC-Trainer Giorgio Contini lässt zu Beginn folgende Spieler laufen. Im Tor steht Matic. Zudem laufen Li, Abrashi, Demhasaj, Carvalho, Herc, Schmid, Margreitter, Arigoni, Loosli und Kacuri auf.

14:21 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Und da stellt sich in diesen Tagen immer die Frage: Wer ist denn eigentlich verfügbar und wer in Isolation? Muntwiler und Abazi sind als krank gemeldet, Torhüter de Mol, Malinowski, Saho Sarho und Reichmuth sind verletzt. Deshalb lässt Trainer Brunello Iacopetta in einem 4-1-2-3-System mit folgender Elf beginnen. Im Tor steht der Ex-Hopper Keller. Die Abwehr bilden von rechts her gesehen Dickenmann, Izmirlioglu, Sauter und Brahimi. Im Mittelfeld agieren Ndau, Zumberi und Fazliu. Für Tore sollen heute Rustemoski, Silvio und Lukembila sorgen.

14:18 Uhr

Gleich dreimal fordern die Wiler in dieser und der nächsten Woche einen Vertreter der höchsten Spielklasse. Kommende Woche am Mittwoch (19. Januar) wird man im Bergholz auf den FC St. Gallen treffen, drei Tage später auf den Wintermeister FC Zürich, bevor es dann acht weitere Tage später am 30. Januar gegen den Challenge-League-Wintermeister Vaduz losgeht mit der Challenge-League-Rückrunde. Zuerst jetzt aber mal das heutige Spiel gegen jene Mannschaft, welche in den vergangenen beiden Saisons noch Gegner in der Challenge League gewesen war. Die Partie findet wegen der Coronarestriktionen ohne Publikum statt.

14:15 Uhr

Seit genau einer Woche befindet sich der FC Wil in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Challenge League. Heute steht das erste von vier Vorbereitungsspielen an. Es geht gegen den Aufsteiger und Rekordmeister GC. Lukas Tannò begrüsst sie aus dem Sportpark Bergholz und tickert durch die Partie. Um 14.30 Uhr geht es los.