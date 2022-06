Auch Lustenau war in den vergangenen Tagen im Trainingslager. Und zwar ein paar Kilometer weiter westlich und etwas weiter oben in Lech am Arlberg. Die Lustenauer sind ja diesen Sommer in die höchste Spielklasse, die österreichische Bundesliga, aufgestiegen. Zuvor waren sie während 22 Jahren in der zweithöchsten Division. Immer wieder treffen sich Wil und Lustenau zu Testspiel-Zwecken.