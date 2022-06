Die Wiler haben am Montag dieser Woche den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen und tragen heute das erste Testspiel aus. Danach stehen noch Partien gegen die österreichischen Teams Austria Lustenau, Dornbirn und Wacker Innsbruck an. Der FC Zürich hat bereits zweimal getestet. Zuerst gab es einen 7:0-Erfolg gegen Thalwil, das in die 2. Liga interregional abgestiegen ist. Am Mittwochabend folgte mehr als ein «Stängeli»: 11:0-Sieg gegen Baden, Aufsteiger in die Promotion League. Der Ex-Wiler Fabian Rohner erzielte in beiden Partien einen Hattrick. Gegen Thalwil nach der Pause, gegen Baden davor.