LIVETICKER Seit 14 Uhr live aus dem Bergholz: FC Wil - Grasshoppers *0:2. Ab 16.30 Uhr: FC Wil - Austria Lustenau Gleich zwei Testspiele an einem Nachmittag trägt der FC Wil heute aus. Zuerst fordert er Super-League-Aufsteiger GC, danach Austria Lustenau aus der zweithöchsten Division Österreichs. Beide Partien gibt es jetzt im Liveticker aus dem Wiler Südquartier.

Nachdem 2:2 gegen den FC Zürich vor Wochenfrist stehen für Kastrijot Ndau und den FC Wil heute gleich zwei Testspiele auf dem Plan. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Liveticker von den zwei Testspielen im Bergholz:

76. Minute

Was für ein ruppiges Einsteigen von Matic. Saho Sarho wird losgeschickt und der GC-Torwart kommt viel zu spät. Gelb für ihn und eine gute Freistossmöglichkeit direkt vor dem Strafraum. Der Gewaltschuss von Silvio wird aber von Matic relativ locker pariert.

73. Minute

Wechsel bei den Äbtestädter. Für den wirbligen Josiah Daniel, welcher mir vor allem in der ersten Halbzeit sehr gefallen hat, ist nun Abazi neu im Spiel.

71. Minute

Das kommt mir hier wie ein Powerplay von GC vor. Wil hat keine Möglichkeit sich für ein paar Minuten aus der Umklammerung der Gäste zu befreien.

66. Minute

Wil ist in dieser zweiten Halbzeit bisher chancenlos. Sie können sich kaum aus der eigenen Hälfte lösen und kommen nur sporadisch in die Nähe des gegnerischen Tors. Das Ganze erinnert sehr an den Beginn der ersten Halbzeit.

61. Minute

TOOOOOOR für GC durch Gjorgjev zum 0:2. Der Zürcher verwandelt den Elfmeter gekonnt in die linke untere Ecke. Zuvor wurde ein GC-Spieler im Strafraum ruppig zu Boden gerissen. Der Schiedsrichter zögerte kurz, zeigte dann aber auf den Punkt.

61. Minute

Penalty für GC.

58. Minute

Und die nächste gute Möglichkeit für die Zürcher. Wieder kommen sie auf der rechten Seite gut vorbei und können in die Mitte flanken. Aus einer ähnlichen Position wie Demhasaj vorhin getroffen hat, verschiesst Stroscio aber kläglich.

56. Minute

Die erste gelbe Karte in diesem Spiel geht an die Wiler. Nuno da Silva überläuft Miranda gekonnt und will in die Mitte ziehen. Miranda kommt zu spät und säbelt da Silva regelrecht um. Der anschliessende Freistoss bringt dann keine Gefahr.

50. Minute

Der FC Wil hat keinen Wechsel getätigt. Das Ziel von diesen zwei Testspielen am selben Tag ist nämlich auch, dass alle Spieler einmal 90 Minuten durchspielen und sich an die Intensität wieder gewöhnen können. Es werden deshalb auch keine bis wenige Wechsel erwartet.

48. Minute

GC hat fast die ganze Mannschaft gewechselt. Anstelle von Moreira ist nun Matic im Tor. Nur Mittelfeldspieler Diani spielt noch aus der ersten Halbzeit. Neu auf dem Feld sind: Souare, Cvetkovic, da Silva, Gjorgjev, Fehr, Kalem, Stroscio, Hoxha und Shala

46. Minute

Die zweite Halbzeit ist angepfiffen.

Pausenfazit

GC ist klar besser in diese Partie gestartet als das Heimteam. Nils de Mol musste einige Male eingreifen, um sein Team vor einem frühen Rückstand zu bewahren. Der FC Wil brauchte ein bisschen, um in das Spiel zu finden, kamen aber, nachdem GC ein wenig abgebaut hatte, zu guten Möglichkeiten. Kurz vor der Pause flog eine scheinbar ungefährliche Flanke in den Strafraum der Äbtestädter. Demhasaj schlich sich von seinem Bewacher weg und netzte zum 1:0-Pausenstand ein. Wir sind gespannt auf die zweite Hälfte.

Pausenpfiff

Und der Schiedsrichter pfeifft die erste Hälfte ab. GC führt 1:0 nach dem Tor von Demhasaj kurz vor der Pause.

42. Minute

TOOOOOR für den Grasshopperclub durch Demhasaj zum 0:1. Nach einer Flanke von rechts muss Demhasaj nur noch den Fuss hinhalten. Die Gäste führen.

38. Minute

Beide Teams sind nun langsam aber sicher auf Augenhöhe. GC hatte zwar die klar besseren Chancen aber in den letzten Minuten ziemlich nachgelassen. Wil kommt nun immer öfter in die Nähe des gegnerischen Strafraum.

32. Minute

Jetzt kommen die Wiler einmal gefährlich vors Tor und fast heisst es 1:0. Daniel tankt sich gut auf der rechten Seite durch und lupft den Ball in die Mitte. Testspieler Saho Sarho scheitert aber an der guten Parade von Moreira.

27. Minute

Das Startfeuerwerk von GC hat langsam nachgelassen. Die Wiler kommen nun besser in die Hälfte der Gäste und können sich dort auch ab und zu mal festspielen.

23. Minute

Der FC Wil hat noch keine nennenswerte Chance gehabt. Zwar hat man kurz nach dem Anpfiff ein Freistoss aufs Tor der Zürcher gebracht, aber ansonsten wurde Moreira im Tor von GC noch nicht geprüft. Sein Gegenüber hingegen musste schon mehr als einmal eingreifen.

18. Minute

Nils de Mol macht gerade Werbung in eigener Sache. Alex Frei hat nach dem letzten Test gegen den FCZ gesagt, dass die Goalie-Frage noch nicht geklärt ist. Zitat: "Alles offen".

15. Minute

Was für eine Parade von Nils de Mol. Der Grasshoppers Club kommt schon wieder gefährlich vors Tor. Von rechts kommt die Flanke auf den zweiten Pfosten. Der Stürmer köpft nach Lehrbuch entgegen der Laufrichtung des Torhüters, aber de Mol reagiert blendend und hält Wil im Spiel.

14. Minute

Und wieder kommt GC zu einer guten Chance. Eine halbhohe Flanke hinter die Abwehr wird vom Zürcher Stürmer aber deutlich über die Latte gesetzt.

13. Minute

Der FC Wil ist jetzt bemühter, aber er tut sich schwer in die gegnerische Hälfte zu kommen. Mehrheitlich mit hohen Bällen auf Silvio versucht das Heimteam zu Chancen zu kommen.

8. Minute

GC ist klar besser in dieses Testspiel gestartet. Sie schnüren die Wiler in ihrer eigene Hälfte ein.

3. Minute

Die erste Chance für die Gäste. Nach einem langen Querpass verfehlen zwei Wiler und der GC-Spieler kommt gut zum Abschluss. De Mol kann aber zum Eckball klären.

1. Minute

Das Spiel läuft. Ich wünsche gute Unterhaltung.

13:48 Uhr

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter David Huwiler.

13:47 Uhr

Der FC Wil geht mit folgender Startaufstellung in ihren zweiten Test in dieser Vorbereitung: Das Tor hütet Nils de Mol. Zudem spielen Silvio, Talabidi, Izmmirlioglu, Jones, Daniel, Ismaili, Zumberi, Miranda, Selimi und Testspieler Saho Sarho von Beginn an.

13:42 Uhr

Die Gäste aus der Limmatstadt starten wie folgt: Im Tor steht Neuzugang André Moreira. Als Feldspieler laufen auf: Lenjani, Demhasaj, Pusic, Bunjaku, Gomes, Herc, Diani, Schmid, Arigoni und Ribeiro. Interessant aus Wiler Sicht: Ex-Äbtestädter Dominik Schmid führt GC als Captain aufs Feld.

13:31 Uhr

Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz. Heute Nachmittag testet der FC Wil gleich zweimal. Zuerst geht es gegen den Super-League-Aufsteiger Grasshoppers Club Zürich und im zweiten Spiel gegen Austria Lustenau aus der zweiten österreichischen Liga. Hoffen wir auf einen spannenden Fussballnachmittag bei perfektem Wetter.