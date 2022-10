Mit einem Rückstand von zwei Punkten auf Leader Lausanne-Sport steigen die Wiler in diese Partie. Und die auswärts dürftigen Lausanner, die seit August in der Fremde nicht mehr gepunktet haben, spielen heute das Waadtland-Derby beim Tabellen-Vierten Yverdon. Da könnte aus Wiler Sicht mit einem Heimsieg also etwas gehen. Und die Wiler Qualitäten auf dem heimischen Kunstrasen sind hinlänglich bekannt: Sechs Spiele, keine Niederlage, 16 von 18 möglichen Punkten geholt, erst zwei Gegentore zugelassen. Besser geht fast nicht.