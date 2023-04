Zwangsmassnahmen Fabrikarbeit, Fussketten, Arrestkammer: Was junge Frauen im Lärchenheim in Lutzenberg durchlebten

Jugendliche in Heimen als billige Arbeitskräfte zu missbrauchen, war in der Schweiz bis 1981 gang und gäbe. Ein fast vergessener Ostschweizer Fall ist das Lärchenheim Lutzenberg. In einem neuen Buch kommen Betroffene zu Wort.