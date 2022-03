LIVETICKER Jetzt live aus dem Bergholz: FC Wil - Schweiz U20 0:0* Auch wenn der Meisterschaftsbetrieb im Schweizer Profifussball ruht, wird gekickt. Um die spielfreie Zeit zu überbrücken, trifft der FC Wil auf die zweitälteste Nachwuchs-Nati der Schweiz. Zu verfolgen jetzt im Liveticker.

Für Bruno Berner ist die Partie gegen Wil das erste Spiel als Trainer der Schweizer U20-Nationalmannschaft. Bild: Urs Flüeler

Der Liveticker zum Spiel FC Wil - Schweiz U20

1. Minute

Das Spiel ist freigegeben. Ich wünsche gute Unterhaltung bei diesem Fussballnachmittag mit dem Spiel FC Wil gegen die Schweizer U20 Nationalmannschaft.

15:56 Uhr

In wenigen Augenblicken geht es los. Die Mannschaften laufen auf das Spielfeld. In Kürze wird die Schweizer Nationalhymne über die Lautsprecher zu hören sein.

15:54 Uhr

Geleitet wird das Spiel vom Schweizer Schiedsrichter Marijan Drmic. Dieser wird assistiert von Remy Zgraggen und Leroy Hartmann.

15:51 Uhr

Wils Trainer Brunello Iacopetta schickt folgende Startelf ins Rennen. Das Tor hütet Nils de Mol. Die Abwehr bilden von rechts nach links Frei, Tonbul, Sauter und Brahimi. Im zentralen Mittelfeld laufen Bega, Coric, Zumberi. Offensiv sollen von rechts nach links Bahloul, Abazi und Saho Sarho.

15:48 Uhr

Womit wir bei den Mannschaftsaufstellungen wären. U20-Nati-Trainer Bruno Berner lässt zu Beginn folgende Spieler laufen. Im Tor ist nicht der Wiler Marvin Keller, sondern Marvin Hübel vom FC Baden aus der 1. Liga. Die Abwehr bilden von rechts nach links Ottiger, Wallner, Willimann, Hodza. Im defensiven Mittelfeld spielen Eberhard und Schwegler. Sanches wird im offensiven Mittelfeld agieren. Im Sturm spielen von rechts nach links Kedus Haile Selassie, Muci und De Carvalho.

15:45 Uhr

Wer ist denn eigentlich Favorit in diesem Spiel? Eigentlich müsste es die U20-Nationalmannschaft sein. Zumal die Wiler heute einige arrivierte Kräfte schonen. Bei der U20-Nati ist übrigens ein Wiler dabei. Nämlich Goalie Marvin Keller. Dies, obwohl er vergangene Woche noch krank gewesen war. Corona war es nicht. Auch Nils Reichmuth durfte Ambitionen für ein Aufgebot hegen. Jedoch musste er kurz vor dem Nati-Zusammenzug den Blinddarm operieren und ist nicht rechtzeitig fit geworden.

15:42 Uhr

Der FC Wil trifft auf die Schweizer Nationalmannschaft. Ok, es ist nicht die A-Nationalmannschaft. Aber immerhin das U20-Team. Die Nationalhymne wird also in wenigen Minuten erklingen. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz zu diesem speziellen Freundschaftsspiel FC Wil gegen Schweiz U20. Lukas Tannò tickert durch die Partie. Um 16 Uhr ist Kick-Off.