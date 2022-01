LIVETICKER Die Rückrunden-Hauptprobe jetzt live vom Heerenschürli: FC Zürich - FC Wil *1:0 Acht Tage vor dem Rückrundenstart in der Challenge League trägt der FC Wil heute sein letztes Vorbereitungsspiel aus. Er trifft auswärts auf den Schweizer Wintermeister FC Zürich. Zu verfolgen jetzt im Liveticker.

Filip Frei ist einer von mehreren Zürchern, die aktuell in Diensten des FC Wil auflaufen. Bild: Claudio Thoma, Freshfocus

61. Minute

Doppelwchsel bei den Zürchern. Gnonto und Doumbia gehen vom Feld und machen Platz für Seiler und Khelifi.

58. Minute

Das muss das zweite Tor für den FCZ sein. Gnonto schickt mit einem Steilpass Kramer auf die Reise. Dieser entwischt der Wiler Abwehr und setzte den Ball vollkommen frei vor den Wiler Tor am rechten Pfosten vorbei. Scheint das die Zürcher nun ebenfalls in der zweiten Halbzeit angekommen sind.

55. Minute

André Breitenreiter gefällt nicht, was er in der zweiten Halbzeit bislang sieht. Die Zürcher sind bei weitem nicht mehr so aufsässig wie in der ersten Halbzeit. So haben die Wiler mehr Platz zum kombinieren. Wirklich etwas Zählbares schaut bislang aber nicht raus.

52. Minute

Dzemaili versucht es mit einem Abschluss aus gut 25 Metern. Der Ball geht aber einen Meter über das Wiler Tor.

48. Minute

Die Wiler bereits mit dem ersten Abschluss in der zweiten Halbzeit. Neuzugang Touré schliesst zentral aus 16 Metern ab, aber der Ball geht knapp übers Zürcher Tor.

46. Minute

Die Wiler mit zwei Wechseln in der Halbzeit auf den Aussenverteidiger-Positionen. Dickenmann spielt auf rechts neu für Frei und Heule auf der linken Seite ersetzt Brahimi.

Anpfiff

Los gehts mit der letzten Halbzeit in diesem Testspiel-Winter. Kramer stösst für die Zürcher an.

Pausenfazit

Der FC Wil ist verdient in Rückstand gegen den FC Zürich. Wollte Iacopetta die Verteidigung nochmals in Aktion sehen, ist das sicherlich gelungen, bei der Offensive eher weniger. Der FC Zürich war die gesamte erste Halbzeit dominierend, den einzigen Vorwurf, den man den Zürchern machen kann, ist die Genauigkeit beim letzten Pass und im Abschluss. Wären die Hausherren genauer gewesen, hätten sie durchaus das eine oder andere Tor mehr erzielen können.

Pausenpfiff

Und da pfeifft Schiedsrichter Schnyder zur Halbzeit. Der FC Wil liegt mit 0:1 hinten.

41. Minute

Krasniqi mit einem Abschluss zentral aus 16 Metern. Der Ball geht aber gut einen Meter übers Wiler Tor.

39. Minute

Die Wiler versuchen sich aus der Umklammerung der Zürcher zu lösen. Die Gastgeber sind aber viel präsenter in den Zweikämpfen und so ist der Ball spätestens nach dem dritten Kontakt wieder weg.

34. Minute

Kramer kann unbehelligt durchs Wiler Mittelfeld laufen und zieht aus halbrechter Position ab. Sein Schuss kann von Keller aber noch um den Pfosten gelenkt werden.

32. Minute

Mal wieder ein Wiler Lebenszeichen. Muntwiler schickt Bahloul mit einem langen Ball auf der rechten Seite auf die Reise. Dieser Flankt in die Mitte, dort ist der Ball aber zu hoch für Lukembila.

30. Minute

Was an den Testspielen sympathisch ist, ist unsere Position. Wir sitzen direkt am Spielfeldrand zwischen den Trainerbänken und bekommen alle Anweisungen mit. So will Breitenreiter dass seine FCZler auf der "halben Position" bleiben. Der Wiler Übungsleiter verlangt von seinen Spielern, dass sie den Platz teilen. Was sie damit meinen, wir wissen es nicht.

28. Minute

Die Wiler laufen weiterhin Ball und Gegner hinterher. Man sieht, dass der FCZ nicht zufällig Leader der Super League ist.

26. Minute

Jones ersetzt den verletzten Ismaili. Auch von dieser Stelle gute und schnelle Genesung. Die Wiler wieder mit elf Mann auf dem Feld.

20. Minute

Ismaili hält sich den Arm und geht vom Spielfeld. Es sieht aus, als wäre er direkt auf den Bruch, den er erst gerade auskuriert hat gefallen. Am Spielfeldrand fragt Iacopetta nach einem Arzt. Das sieht nicht gut aus.

17. Minute

Nun sind aber die Hausherren wieder am Zug. Von links und rechts fliegen die Bälle in den Strafraum der Wiler und diese haben alle Mühe die Bälle jeweils zu klären.

14. Minute

Ein erstes Lebenszeichen der Wiler. Brecher kann den Eckball von Zumberi aber abwehren.

11. Minute

Es spielt hier weiterhin nur eine Mannschaft und das ist der FC Zürich. Sie setzten die Wiler früh unter Druck und zwingen sie zu Fehler. Schlussmann Keller kann sich heute nicht beschweren, dass ihn zu kalt ist.

8. Minute

Und weiter die Zürcher. Gnonto bringt den Ball in den Strafraum, dort kann Talabidi aber klären.

5. Minute

Der Zürcher Treffer ist nicht unverdient. Die Wiler waren bislang noch nicht ein einziges Mal in der Hälfte der Zürcher. Vor diesem Tor hatten die Zürcher bereits drei gute Chancen.

4. Minute

TOOOR für den FC Zürich. Nach einem Eckball von der rechten Seite durch Dzemaili trifft Gninto aus dem Gewühl zwei Meter vor dem Wiler Tor.

Anpfiff

Los gehts zum letzten Testspiel des FC Wil. Touré stösst für die Wiler an.

13:58 Uhr

Geleitet wird das Spiel vom Super-League-Schiedsrichter Urs Schnyder aus Escholzmatt im Kanton Luzern.

13:56 Uhr

Zürichs Trainer André Breitenreiter hat sich für folgende Startformation entschieden. Das Tor hütet der Ex-Wiler Brecher . Zudem laufen auf Kamberi, Aliti, Krasniqi, Kramer, Boranjiasevic, Doumbia, Dzemaili, Gnonto, Neuzugang Mets und Kryeziu.

13:53 Uhr

Wir sind bei den Mannschaftsaufstellungen für das heutige Spiel. Wils Trainer Brunello Iacopetta lässt in einem 4-3-3-System zu Beginn folgende Spieler laufen. Im Tor steht Keller . Die Abwehr bilden von rechts nach links Frei, Izmirlioglu, Talabidi und Brahimi. Im Mittelfeld beginnen von rechts her gesehen Zumberi, Captain Muntwiler (etwas defensiver) und Ismaili. Die Angriffsreihe bilden von rechts nach links Bahloul. Touré und Lukembila. Fünf Spieler sind krankgemeldet. Bei einem Akteur gibt es einen positiven Corona-Schnelltest und man wartet nach auf des Ergebnis des PCR-Testes. Bei allen anderen ist der PCR-Test negativ. Namen dazu nennt der FC Wil nicht. Silvio, der am Mittwoch bei der 0:1-TestspNiederlage gegen St.Gallen noch spielte, fehlt heute wegen einer Muskelverhärtung.

13:50 Uhr

Die Zürcher haben ja als einziges der zehn Super-League-Teams ihr Trainingslager nicht abgesagt und sich während zehn Tagen in Belek in der Südtürkei vorbereitet. Auch zwei Testspiele wurden ausgetragen. Zweimal gab es ein Unentschieden. Unter der Woche ist der Super-League-Leader zurück in die Schweiz gereist. Kurz zuvor waren allerdings drei Spieler und ein Staffmitglied positiv auf da Coronavirus getestet worden. Bei den Wilern war schon gar nicht erst ein Trainingslager geplant. Dafür hätte es einen Teamevent geben sollen, der aber Covid-19 bedingt abgesagt werden musste. Für beide Teams ist es das letzte Testspiel vor dem Rückrundenstart.

13:46 Uhr

Der FC Wil startet kommendes Wochenende mit dem Heimspiel gegen Challenge-League-Wintermeister FC Vaduz in die Rückrunde. Zum Abschluss der Vorbereitungsphase geht es heute gegen den Super-League-Wintermeister FC Zürich. Herzlich willkommen von der Sportanlage Heerenschürli in Zürich, wo der Stadtklub seine Test-Heimspiele auszutragen pflegt. Pascal Ibig ist in der Limmatstadt und tickert durch die Partie. Um 14.00 Uhr geht es los.