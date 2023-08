Nach dem erfolgreichen Start in die Challenge-League-Saison steht für die Wiler eine Pflichtaufgabe im Cup an. Es geht auswärts gegen den FC Collina d'Oro aus dem Tessin und der 2. Liga interregional. Dort wohnt Bundesrat Ignazio Cassis. In Wil ist Karin Keller-Sutter daheim. Ein «Bundesrats-Duell» also. Zu verfolgen jetzt im Liveticker.