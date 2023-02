Ganz unabhängig der Goalie-Diskussion: Der FC Wil und Lausanne: Das passt gar nicht zusammen. Ob der Gegner nun FC Lausanne-Sport, FC Stade Lausanne-Ouchy oder vor ein paar Jahren noch FC Le Mont Lausanne hiess: Es gab hier bisher fast gar nichts zu feiern. Die Statistik liest sich so: In der gesamten Vereinsgeschichte des FC Wil wurde erst ein einziges Spiel in Lausanne gewonnen. Im April 2010 war es, als David Blumer die Wiler zu einem 1:0-Sieg auf der Pontaise gegen Le Mont Lausanne schoss. Und sonst? Ob auf der Pontaise, unten am See im Stade Juan-Antonio Samaranch oder in der neuen Tuiliere gab es immer maximal einen Punkt. Als Le Mont und auch Stade Lausanne Ouchy ihre Partien zuweilen in Baulmes und Nyon ausgetragen hatten, war die Wiler Ausbeute deutlich ergiebiger gewesen. In dieser Saison verloren die Wiler auswärts gegen Ouchy 1:2 und gegen Lausanne-Sport mit 0:4. Die Hälfte aller bisherigen Niederlagen diese Spielzeit wurde also in Lausanne bezogen.