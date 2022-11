Im laufenden Cup-Wettbewerb sind die Wiler ohne Gegentor in die Achtelfinals vorgestossen. Die Gegner waren mit Littau (2. Liga regional) und Portalban/Gletterens (1. Liga) aber bescheidenen Zuschnitts. Vor allem am Neuenburgersee taten sich die Wiler lange erstaunlich schwer. Auch für die Walliser war es kein Spaziergang in die Achtelfinals. In der ersten Hauptrunde mussten sie beim Genfer 1.-Liga-Klub Chênois gar in die Verlängerung, um den 3:1-Sieg sicherzustellen. In den Sechzehntelfinals führte die Reise wie heute in den Kanton St.Gallen, wo Rapperswil-Jona aus der Promotion League dank je eines Treffers knapp vor und nach der Pause mit 2:0 besiegt wurde.