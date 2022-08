Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Brunello Iacopetta lässt einmal mehr in einem 4-3-3-System mit einem 6er laufen. Im Tor steht auch heute Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Montolio, Beka und Heule. Im Mittelfeld sind von rechts her gesehen Reichmuth, Captain Muntwiler (etwas defensiver) und Ndau. Das Sturm-Trio bilden von rechts nach links Bahloul, Silvio und Lukembila. Das ist exakt die gleiche Aufstellung wie am vergangenen Freitag beim 1:0-Auswärtssieg in Schaffhausen, der ja der erst Away-Erfolg nach über acht Monaten war. Es gibt ja auch keinen Grund, um was zu ändern. Zu sagen ist noch, dass der seit Saisonbeginn verletzte Staubli heute mal auf der Bank sitzt und womöglich zu seinem ersten Einsatz im Wil-Dress kommen wird.