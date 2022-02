LIVETICKER Das Derby jetzt live von der Schützenwiese: FC Winterthur - FC Wil *0:0 14 Gegentore hat der FC Wil in den vergangenen vier Partien kassiert. Und heute heisst der Gegner FC Winterthur, der unter der Leitung von Alex Frei Aufstiegsambitionen hegt. Können die Wiler reagieren? Zu verfolgen jetzt im Liveticker.

Josias Lukembila und der FC Wil haben nach dem schwachen Auftritt vor Wochenfrist in Thun etwas gutzumachen. Bild: Claudio De Capitani, Freshfocus

Der Liveticker zum Derby FC Winterthur - FC Wil:

45. Minute

Eine Minute gibt es mindestens noch obendrauf.

44. Minute

Keller muss da runter und den Ball halten. Zum Glück lässt er nicht abprallen. Sonst hätte Tushi erben können und wohl getroffen.

44. Minute

Der späteste Zeitpunkt eines Gegentreffers ist übrigens die 49. Minute. In Vaduz war es, im ersten Spiel. Schaffen das die Wiler? Viel fehlt nicht mehr. Und noch weniger zurPause.

41. Minute

Dann mal wieder eine ruhiger Phase. Den Wilern soll es recht sein.

36. Minute

Der FCW aus Winterthur nimmt nun das Spiel in die Hand. Da ist es natürlich nicht förderlich, wenn einfachste Fehlpässe kommen wie eben bei Fazliu. Aber die Szene versandet.

33. Minute

Freistoss für den FC Wil aus 22 Metern, halblinks. Zumberi versucht es. Aber doch einen guten halben Meter drüber.

32. Minute

Bis anhin machen es die Wiler gut in Unterzahl. Hinten sicher, vorne kommt halt oft der lange Ball. Aber Touré und Lukemila sind ja schnell.

28. Minute

Nach der roten nun die erste gelbe Karte gegen eine Wiler: Es tritt Lukembila für ein Foul an Gonçalves. In der Winterthurer Platzhälfte übrigens.

27. Minute

Somit ist guter Rat nun teuer. Unter Iacopetta haben die Wiler ja noch nie zu Null gespielt.

26. Minute

Das ist eine bittere Pille. Die Wiler nun in einem 4-1-4-1 mit Touré als einzigem Stossstürmer. Ist übrigens schon der sechste Platzverweis gegen einen Wiler in dieser Saison. Dazu kommt noch eine gegen Teamcoach Fusco.

23. Minute

Rote Karte für Wils Captain! Muntwiler steht Dakaj auf den Fuss und fliegt vom Feld. Das ist ein übertrieben harter Ausschluss. Da stauen selbst die Winterthurer Fans. Und selbst Frei schüttelt den Kopf. Brahimi übernimmt die Captain-Binde.

21. Minute

Wie erwartet ist es ein schöner Rahmen hier auf der Schützenwiese. Wohl etwa 5000 Zuschauer, davon etwa 50 im Wiler Block. Derzeit wird ihnen aber nicht allzu viel geboten.

18. Minute

Muntwiler mit einem Abschluss für die Wiler. Da degradierte er mehrere Winterthurer zu Slalomstangen und schliesst dann zentral vor dem Tor ab. Aber genau auf Spiegel.

15. Minute

Das Startfurioso der Gastgeber ist mal durch. Der Match nun recht ausgeglichen. Die jüngere Vergangenheit hat uns aber gelehrt, dass die Wiler immer für ein Tor gut sind. Vorne und hinten.

11. Minute

Wil hat mit etwas Verspätung auch eingestempelt.

10. Minute

Und dann plötzlich die Wiler. Touré holt sich schön den Ball auf der rechten Seite. Er spielt in die Mitte, wo Lukembila knapp am Ball und somit wohl am Torerfolg vorbeirutscht.

7. Minute

Winterthur powert gleich mal so richtig. Ein Tushi-Schuss wird von Brahimi geblockt. Ein Rush später dann Dakaj ziemlich frei. Aber am langen Pfosten vorbei. Wil war übrigens noch nie in der Platzhälfte der Winterthurer.

5. Minute

Da ist schon mal Flugwetter auf der Schützenwiese: Ltaife geht in Strafraumnähe zu Boden. Bekommt aber zurecht keinen Freistoss direkt beim Strafraum. Alves, einer der Ex-Wiler setztden Ball ins Aussennetz. Da hat manch einer schon gejubelt. Winterthur beginnt druckvoll.

3. Minute

Überstehen die Wiler die Startphase mal ohne Gegentor? Gegen Vaduz klingelte es in der 11. Minute, in Thun schon in der 2. Minute im eigenen Kasten. Immerhin. Die Thun-Marke ist schon mal überstanden.

1. Minute

Der Ball rollt. Reichmuth für Wil mit dem Anstoss.

17:58 Uhr

Die Mannschaften sind da. Winterthur in Rot, die Wiler in Anthrazit. Gleich geht es los. Viel Spass mit dem Derby FC Winterthur - FC Wil.

17:55 Uhr

Geleitet wird das Spiel passender Weise von Schiedsrichter Nico Gianforte. Passender Weise? Ja, Denn Gianforte kommt aus Aadorf im Hinterthurgau, genau in der Mitte zwischen Wil und Winterthur gelegen.

17:53 Uhr

Winterthurs Trainer Alex Frei hat sich für folgende Startformation entschieden. Das Tor hütet Spiegel. Zudem beginnen Gelmi, Alves, Abedini, Gonçalves, Ballet, Tushi, Lekaj, Ltaief, Diabi und Dakaj. Gleich mal sieben Ex-Wiler in der Startformation. Schon zu Wiler Zeiten hat Frei gerne Spieler auf den ehemaligen Klub angesetzt. Neuzugang Demhasaj ist spielberechtigt, vorerst aber mal auf der Bank.

17:50 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. FC-Wil-Trainer Brunello Iacopetta schickt in einem 4-3-3-System zu Beginn folgende Elf ins Rennen: Im Tor steht wie zuletzt immer Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Talabidi, Zali und Brahimi. Im Mittelfeld laufen auf von rechts her gesehen Zumberi, Captain Muntwiler (etwas defensiver) und Fazliu. Die Sturmreihe bilden von rechts nach links Touré, Reichmuth und Lukembila. Im Vergleich zum schwachen Thun-Spiel sind drei von vier Verteidigern neu. Zudem darf Fazliu von Beginn weg ran. Überraschend kommt, dass der Ex-Winterthurer Silvio nur auf der Bank ist und durch Silvio ersetzt wird.

17:46 Uhr

Der Einstand ist Trainer Frei in Winterthur ordentlich geglückt. Schlusslicht Kriens wurde zuhause mit 3:0 besiegt, im Spitzenspiel bei Vaduz gab es ein torloses Remis. Es herrscht auf der Schützenwiese eine Euphorie wie schon lange nicht mehr. Es würde nicht erstaunen, wenn wie gegen die Innerschweizer auch heute wieder mehr als 5000 Zuschauer kämen. Wie reagiert die junge Wiler Mannschaft auf diese Kulisse?

17:43 Uhr

Die Wiler stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Die Abwehr präsentierte sich zuletzt löchrig und hat in den vergangenen 4 Spielen 14 Gegentore zugelassen. Der Abgang von Serkan Izmirlioglu zum FC Luzern hat Spuren hinterlassen. Da zuletzt auch die Offensive nicht lieferte, titelte selbst der FC Wil auf seiner Homepage nach der 0:3-Niederlage in Thun: «Totalausfall der ganzen Mannschaft». Und nun das Auswärtsspiel beim FC Winterthur, der den Wilern im Dezember im Bergholz fünf Treffer eingeschenkt hatte. Das Spiel ist auch brisant, weil es zum Wiedersehen mit Trainer Alex Frei kommt. Dieser hatte das Bergholz im November verlassen, weil im die Ambitionen fehlten.

17:40 Uhr

Dieses Derby bietet einiges an Zunder. Nur zu gerne würden die Wiler ihrem ehemaligen Trainer Alex Frei das Leben im Aufstiegskampf etwas erschweren. Doch dazu ist eine deutliche Leistungssteigerung nötig. Herzlich willkommen von der Schützenwiese zum Regionalderby zwischen dem FC Winterthur und dem FC Wil. Simon Dudle tickert durch die Partie. Um 18.00 Uhr geht es los.