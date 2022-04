Was die beiden Teams vereint? Beide haben in dieser Saison schon 59 Tore erzielt. Was sie unterscheidet: Die Schaffhauser haben bisher 42 Gegentore kassiert, die Wiler 63. Die Äbtestädter kassieren also mehr als zwei Tore pro Spiel im Durchschnitt. Immer und immer wieder machen sie es den Gegnern viel zu leicht, vor allem auswärts. Der Auftritt in der ersten Halbzeit war in Ordnung, so lange es die Offensive betraf. Hinten geht es den Äbtestäedtern wiederholt zu schnell. So bringen dann den Gästen auch 58 Prozent Ballbesitz und 11:4-Abschlüsse wenig. Man muss es so deutlich sagen: Ardaiz und Bobadilla sind zu gut für den FC Wil. Die Wiler Fans nehmen es übrigens mit Humor. Eine Niederlage heute hätte zur Folge, dass der ungeliebte FC Winterthur nicht ausgerechnet im Bergholz aufsteigt. FC Wil gegen FC Winterthur gibt es dann in der übernächsten Runde.