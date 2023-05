St.Gallen Symposium «Putin lacht sich kaputt, wenn er das sieht» Die deutsche Grünen-Chefin Ricarda Lang kritisiert in St.Galler Altstadtbeiz die Schweizer Neutralitätspolitik

Dass die Schweiz die Wiederausfuhr von Munition an die Ukraine verbietet, habe in Berlin «massive Irritationen» ausgelöst, sagt Ricarda Lang am St.Gallen Symposium. Die Vorsitzende der deutschen Grünen will deswegen bald Balthasar Glättli anrufen, ihren Parteichefkollegen in der Schweiz.