Brunello Iacopetta lässt mit folgender Aufstellung spielen: Das Tor hütet Marvin Keller. Vor ihm spielen von rechts nach links Dickenmann, Zali, Beka und Brahimi. Im Mittelfeld beginnen Captain Muntwiler (etwas defensiver), Ndau und Reichmuth. Für Tore sollen heute von rechts nach links Maier, Silvio und Lukembila sorgen. Das sieht im Gegensatz zu den vergangenen Partien schon etwas mehr wie eine Mannschaft aus, die auch am Sonntag in einer Woche gegen Xamax starten könnte. Wir sind also gespannt, was der FC Wil in dieser Hauptprobe zeigen wird.