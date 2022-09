Livemusik Rock, Rap und Emotionen: Diese drei Acts vertreten die Region Wil beim Ostschweizer Nachwuchs-Musikwettbewerb Unter dem Motto «Acht Regionen, ein Contest» beginnen am 24. September die Qualifikationsrunden für den diesjährigen BandXost-Wettbewerb. 53 Acts haben sich beworben – drei stammen aus der Umgebung von Wil.

2021 schaffte es die Pop-Funk-Band Secret Tension ins Finale in der Grabenhalle. Bild: Raphael Müller

Der Ostschweizer Nachwuchswettbewerb BandXost geht in die nächste Runde. 53 junge Bands, Musikerinnen und Musiker haben sich beworben und treten ab dem 24. September in neun Qualifikationsrunden gegeneinander an. Die Region Wil ist dieses Jahr mit einer Band aus Flawil, einer Sängerin aus Rickenbach und einem Niederbürer Rapper vertreten.

Adenite. Bild: PD

Adenite aus Flawil fanden früh im Jahr 2019 zusammen. Pascal Wohlwend (Gitarre), Tobias Roos (Piano) und Nico Wehrle (Drums) hatten schon länger gemeinsam gespielt, aber ein Sänger fehlte. «Mit Steven Cherry haben wir dann gemerkt, dass die Kombination gut passte», so die Rockband. Sie spielt in der ersten Qualifikationsrunde, am 24. September, bei Dä Dritt Stock in Herisau.

Sibuna. Bild: PD

Tina Zürcher, öffentlich bekannt als Sibuna, ist eine Schweizer Indie-Pop-Musikerin. 2018 begann die damals 15-Jährige, eigene Musik zu machen. Am 22. Oktober tritt sie im Wettbewerb beim Kulturforum Amriswil auf. Sie konzentriere sich vor allem auf die Emotionen in den Liedern und darauf, dass die Menschen sich mit ihnen identifizieren können, sagt die Singer/Songwriterin aus Rickenbach.

Young CA. Bild: PD

Young CA sagt, dass er schon als Kind sehr musikinteressiert gewesen sei. Er lernte Klavier, aber über die Jahre wechselten die Interessen: Seit 2021 ist der Rapper mit seiner Stimme unterwegs. «Als ich gemerkt habe, wie sehr es den Leuten gefällt, machte ich weiter, weil es mir auch sehr Spass macht», sagt der Niederbürer. Seine Qualifikation singt und rappt er am 5. November im Gare de Lion in Wil.