Live Im Ticker: Wiler Stadtparlament genehmigt Kredit über 4,3 Millionen für Velohalle am Bahnhof +++ Jetzt geht es um das Tribünendach im Bergholz Ab 17 Uhr tagt das Wiler Stadtparlament in der Tonhalle. Traktandiert sind unter anderem der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2020 der Stadt. Doch auch der Kredit über 4,3 Millionen Franken für Veloparkplätze beim Landhausareal und der Kredit über 2,25 Millionen für Arbeiten beim Sportpark Bergholz stehen auf dem Programm – sofern die Zeit reicht.

Die Sitzung in der Tonhalle findet wegen Corona weiterhin ohne Zuschauer statt. Bild: Gianni Amstutz

19:33 Uhr

Marcel Malgaroli kritisiert, dass die Stadt so viel Geld für eine kommerziell geleitete AG ausgeben wolle. Ein Verein würde nie so viel Geld beantragen. Der FC Wil habe bei seiner Stellungnahme nicht immer ganz deutlich gemacht, ob der Verein FC Wil 1900 oder die AG profitieren werde.

19:30 Uhr

Benjamin Büsser spricht für den Teil der SVP, der mit Nein stimmen werde. Mit Blick auf die Finanzen sei es falsche Zeitpunkt.

Wenn man etwas nicht wolle, sei es immer der falsche Zeitpunkt, entgegnet Michael Sarbach (Grüne Prowil). Das fehlende Tribünendach und die WC-Anlage beim Spielplatz seien eigentlich Mängel des Baus. Sarbach sagt:

«Liebe Kritikerinnen und Kritiker, Sie haben jetzt die Möglichkeit, dem FC Wil richtig eines aufs Dach zu geben.»

Gemeint ist damit natürlich die von den Grünen Prowil beantragte Photovoltaik-Anlage.

19:25 Uhr

Guido Wick sagt, dass die Grünen-Prowil-Fraktion dem Projekt mehrheitlich zustimmen wird, wenn es richtig gemacht werde. Denn die Aufgabe eines Daches sei es heute auch, Energie zu produzieren. Die angedachte Solaranlage müsse direkt von Anfang an gebaut werden.

Die Fraktion beantragt daher, für die Erstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach einen Kredit von brutto 140'000 Franken zu bewilligen. Das sei hoch angesetzt, vielleicht werde es günstiger. Ausserdem könne man mit namhaften Förderbeiträgen rechnen.

19:25 Uhr

Erwin Böhi spricht für den Teil der SVP-Fraktion, die dem Kredit zustimmen werde. Es gehe doch darum, die sportliche Infrastruktur der Stadt zu optimieren.

Das Projekt mache einen vernünftigen Eindruck, sagt Reto Gehrig (CVP). Seine Fraktion stimme mit Ja.

19:14 Uhr

Claudio Altwegg (FDP) spricht für die FDP-GLP-Fraktion. «Zwei Herzen schlagen in meiner Brust.» Diese Aussage treffe gut zu. Doch mehr denn je müsse man heute das Nötige vom Nützlichen trennen, sagt Altwegg mit Blick auf die finanzielle Situation der Stadt. Hauptinvestor wäre trotz der Kostenbeteiligung des Vereins die Stadt und damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die Mehrheit der Fraktion werde den Kredit heute ablehnen. Doch man werde den anderen Argumenten gut zuhören.

Für die SP-Fraktion sei eigentlich klar, dass man Ja stimme, sagt Timo Räbsamen (Juso). Doch die Grosszügigkeit des Stadtrats gegenüber dem FC Wil überrasche die Fraktion doch ein bisschen. In diesem Fall werde das Geld zudem hauptsächlich in die Männerabteilung gesteckt, Frauen- und Jugendteams würden wenig davon sehen. Andere Verein und Organisationen der Stadt würden auch längst nicht so grosszügig mit Geldern bedacht.

19:07 Uhr

Das Wort hat wieder Marc Flückiger, Präsident der Bau- und Verkehrskommission. Das Dach habe eine gewisse schalldämmende Wirkung, was bei den Lärmemissionen helfen könne. Die Kommission habe den Anträgen mit jeweils 5 Ja- zu 2 Nein-Stimmen zugestimmt.

19:01 Uhr

Das Stadion Bergholz ist heute auf drei Spielfeldseiten nicht überdacht. Bild: Urs Bucher

Nun geht es um die Überdachung der Gegentribüne im Station Bergholz. Der Stadtrat beantragt für das Dach der Tribüne inklusive Kassenhäuschen einen Bruttokredit von 2,1 Millionen Franken. Zusätzlich wird für die Erstellung einer öffentlichen Toilette im Kassenhäuschen für den Spielplatz ein Kredit von 150'000 Franken beantragt.

18:35 Uhr

Das Parlament genehmigt den Kredit über 4,266 Millionen Franken. Der Entscheid unterliegt dem fakultativen Referendum.

Der von der SP beantragten Empfehlung, es sei besonders auf eine hohe subjektive Sicherheit zu achten, stimmt das Parlament mit 29 Ja-Stimmen und 9 Enthaltungen zu.

Mit diesem Entscheid unterbricht das Stadtparlament die Sitzung für eine Pause.

18:29 Uhr

Die zuständige Stadträtin Ursula Egli bedankt sich für das Wohlwollen für das Projekt. Es sei ein langer Weg gewesen. Die einzelnen Projekte rund um den Bahnhof seien eng aufeinander abgestimmt, müssten aber unabhängige voneinander funktionieren. Egli verrät, dass die Investoren für die Überbauung des Landhausareals bereit seien, demnächst das Baugesuch einzureichen.

Den Sicherheitsaspekt könne der Stadtrat nur untermauern. Das Sicherheitsempfinden am Bahnhof müsse besser werden.

18:25 Uhr

Benjamin Büsser (SVP) sagt, es sei höchste Zeit, dass bei dieser Halle etwas passiere. Seine Fraktion werde dem Kredit zustimmen.

Laut Christoph Gehrig wird auch die CVP fast einstimmig Ja sagen. Die Partei bedauere nur, dass es so lange gehe. Der Empfehlung der SP zum Sicherheitsempfinden könne er zustimmen. Ein Ja zur neuen Velohalle sei aber noch keine Zustimmung zum Posttunnel. Dieses Projekt werde man als eigenes genau prüfen.

Michael Sarbach spricht sich namens der Grünen Prowil für das Projekt aus. Es sei ein kleiner aber wichtiger Teil des Agglomerationsprogramms, weshalb der Bund voraussichtlich 30 Prozent der Kosten übernehmen werde.

Manuela Ebneter (FDP) spricht im Namen der GLP-FDP-Fraktion. Aus ihrer Sicht erübrige sich die explizite Empfehlung der SP, der Sicherheit werde Rechnung getragen. Die Fraktion stimme dem Projekt einstimmig zu.

18:10 Uhr

Das Wort hat zuerst Marc Flückiger (FDP), Präsident der vorberatenden Bau- und Verkehrskommission. Diskutiert worden sei vor allem die Abhängigkeit des Projekts von den übrigen Bauvorhaben am und rund um den Bahnhof. Irgendwo müsse man aber anfangen, sagt Flückiger. Und die bestehende Halle werde abgerissen. Die Kommission empfehle, den Kredit zu genehmigen.

Das Wort ergreift Timo Räbsamen (SP): «Selbstverständlich sagen wir von der SP klar Ja zu diesem Projekt.» Es trage dazu bei, dass das Velofahren in Wil attraktiver werde, was bitter nötig sei. Und das Bauvorhaben sei ein erster wichtiger Schritt zu einem schöneren Bahnhof.

Die SP habe aber angeregt, bei der Detailplanung des Projekts ein besonderes Augenmerk auf das Sicherheitsempfinden zu legen. Er vertraue darauf, dass die Stadt dies tue.

18:07 Uhr

Es geht zügig vorwärts, schon steht die «Pinkelhalle» auf dem Programm. Diesen Übernamen hat die alte Veloabstellhalle beim Bahnhof aus offensichtlichen Gründen erhalten. Die Stadt will die bestehende doppelstöckige Veloeinstellhalle auf dem Landhausareal abbrechen und durch einen Neubau ersetzen. Kostenpunkt (inklusive Provisorien): 4,266 Millionen Franken.

Die bestehende Halle soll abgebrochen werden. Bild: Adrian Zeller

18:00 Uhr

Die GPK hat einen Einzelantrag gestellt: Der Postulatsbericht zum Vorstoss «Fair Trade Town Wil» soll bis Ende 2021 dem Parlament vorgelegt werden.

Stadtpräsident Mäder verweist auf die personelle Vakanz beim Amt des Stadtschreibers und auf die Rochaden im Stadtrat, wodurch auch Dossierkenntnisse erst wieder hätten erarbeitet werden müssen.

Das Parlament stimmt dem Antrag zu (30 Ja-, 7 Nein-Stimmen, eine Enthaltung).

17:49 Uhr

Nun geht es um den Bearbeitungsstand der parlamentarischen Vorstösse per 31.Dezember 2020. Der Stadtrat erstattet dem Stadtparlament jährlich Bericht über den Bearbeitungsstand der eingereichten und noch nicht erledigten Vorstösse. Zum Teil muss eine Fristverlängerung beantragt werden, zum Teil kann der Stadtrat schon klar aufzeigen, wann es wie weitergeht.

17:42 Uhr

Das dritte Traktandum ist die Jahresrechnung der Stadt Wil. Auch hier liegt ein Ordnungsantrag der GPK vor. Luc Kauf erklärt, die Beratung der Jahresrechnung der Stadt sei abhängig von der Beratung der Jahresrechnung der Technischen Betriebe. Auch die Rechnung der Stadt sei deshalb zu vertagen. Diesen Antrag nimmt das Parlament ohne Gegenstimme an.

17:34 Uhr

Das Traktandum Geschäftsbericht ist erledigt. Nun geht es um die Jahresrechnung der Technischen Betriebe Wil. Die GPK hat einen Ordnungsantrag gestellt, um dieses Geschäft zu vertagen. GPK-Präsident Luc Kauf erklärt, die vertiefte Prüfung einzelner Geschäftsfelder habe nach Erstellen des GPK-Berichts zusätzliche Fragen aufgeworfen, die noch nicht beantwortet seien. Eine Beratung heute sei daher nicht sinnvoll.

Stadtpräsident Mäder sagt, der Stadtrat teile die Ansicht der GPK und würde sich einer Verschiebung nicht in den Weg stellen. Das Parlament stimmt der Verschiebung mit nur einer Gegenstimme zu.

17:29 Uhr

Malgaroli Marcel (FDP) ist aufgefallen, dass 2020 wegen Corona kaum Veranstaltungen stattgefunden haben und hofft, dass die personellen Ressourcen bei der Stadt anderweitig eingesetzt wurden. Auch findet er es schade, dass 2021 wieder viele Veranstaltungen abgesagt werden, anstatt sie mit Schutzkonzepten und wo möglich durchzuführen. Andere Städte wie Frauenfeld würden da mehr machen.

Hans Mäder. Bild: Andrea Stalder

Stadtpräsident Hans Mäder meldet sich zu Wort. Der Umgang mit Corona sei auch für die Stadt eine grosse Herausforderung. Was den einen zu weit gehe, gehe den anderen zu wenig weit. Auch gebe es Vorgaben von Bund und Kanton. Mäder sagt: «Wir wollen oft an die Grenze des Zulässigen.» Zum Beispiel habe man den Maimarkt oder ArtGarden ermöglicht – wobei die Gesundheit der Bevölkerung aber im Zentrum stehe. Auch bewillige die Stadt zurzeit Gastroangebote wie vergrösserte Aussenterrassen. Mäder verspricht:

«Wir werden weiterhin Anlässe grosszügig bewilligen.»

17:18 Uhr

Es geht in die Detailberatung. Eine erste Wortmeldung kommt von Silvia Ammann (SP). Die nicht erreichten Ziele würden ihrer Partei Sorgen machen. So sei unter anderem das Areal «Klinik Ost» als Leuchtturm angepriesen worden. Doch das Ziel, dieses im Sinne eines «2000-Watt-Areals» respektive gemäss Standard «Nachhaltiges Bauen Schweiz» zu entwickeln, sei im Berichtsjahr nicht erreicht worden.

17:06 Uhr

Es geht los mit dem Geschäftsbericht. Diesen kann das Stadtparlament nur zur Kenntnis nehmen. Trotzdem können sich zu die Politikerinnen und Politiker zu den einzelnen Punkten äussern. Das Wort hat zuerst Luc Kauf (Grüne Prowil), Präsident der Geschäftsprüfungskommission. Er sagt:

«Wer selbstkritische Aussagen sucht, muss tief graben.»

Das sei kein neues Phänomen. Kauf hofft, dass der neue Stadtrat sich vermehrt kritisch hinterfragen wird.

16:55 Uhr

Guten Abend aus der Wiler Tonhalle. Zum ersten Mal wird heute unter der Führung des neuen Stadtrats und im neu zusammengestellten Parlament über die Finanzen der Stadt diskutiert. Doch die Traktandenliste umfasst noch weitere Geschäfte, wobei aus Zeitgründen wohl nicht alle behandelt werden können: