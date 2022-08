Lichtensteig Saisonstart mit Kinderfest: Das Gofechössi richtet sich für die kommende Theatersaison am neuen Ort ein Nächste Woche startet das Gofechössi – Junges Theater Toggenburg mit einer Performance in Lichtensteig in die neue Theatersaison. Derzeit wird das zukünftige Theater in der Fabrik Stadtufer eingerichtet.

Stephan K. Haller und Susanne Roth präsentieren das neue Programm und die neue Bestuhlung für das Gofechössi. Bild: PD

Die Freude ist den beiden Gofechössi-Verantwortlichen, Susanne Roth und Stephan K. Haller, anzusehen. Sie sitzen auf zwei Sesseln in der Fabrik Stadtufer in Lichtensteig am Ufer der Thur. Hinter ihnen stehen etwa 120 weitere Sitzgelegenheiten. «Wir freuen uns über diesen Fundus von Sesseln, Sofas und Stühlen», sagen sie. Diese Trouvaillen stammen aus dem Fundus einer befreundeten Innendekorateurin in der Zentralschweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nur einige Schritte neben dem bisherigen Theater, in der Bahnhalle, entsteht in der alten Fabrikhalle Stadtufer das neue Theater des Gofechössi – Junges Theater Toggenburg. Das Gofechössi hat sich in diesem Jahr vom Chössi-Theater abgelöst und war deshalb auf der Suche nach einem neuen Ort.

Ab Januar werden die Gäste in der Fabrikhalle den Sitzkomfort auswählen können. Doch bevor es losgeht, gibt es noch viel zu tun. «Wir richten uns komplett neu ein. Einiges technisches Material haben wir bereits beschafft, anderes muss noch gekauft und aufgebaut werden», so die Theatermacher. Für das zukünftige Programm hätten sie viele Ideen.

Saisonstart mitten in der Stadt Lichtensteig

In einigen Tagen startet das Gofechössi die Theatersaison mit der Produktion «Pièce de Poche» der Gruppe La Rue Serendip. Die Saisoneröffnung ist am Samstag, 27. August, am Kinderfest in Lichtensteig. Das Kinderfest wird gemeinsam mit verschiedenen Veranstaltern – unter der Leitung des Rathaus für Kultur – organisiert.

Der Beitrag des Gofechössi ist eine Performance für alle ab drei Jahren, die auf der Hauptgasse in Lichtensteig gespielt wird. In «Pièce de Poche» geht es um zwei Personen, die nicht müde werden, sich zu treffen. Die manchmal absurden Situationen erzeugen einen Spiegeleffekt und enthüllen unsere Mechanismen des Zusammenlebens auf sanfte und humorvolle Weise. La Rue Serendip ist eine zeitgenössische Tanzkompanie mit Sitz in La Chaux-de-Fonds. Die kurzen Vorstellungen beginnen um 15.30 Uhr und um 17 Uhr. Um 17.20 Uhr findet auf der Hauptgasse die Gofeschtond statt. Bei schlechter Witterung findet die Vorstellung in der Kalberhalle statt.

Zirkuswelt am Fabrikfest im September

Am Freitag, 9., und Samstag, 10. September, sind «Zirkuswelten» zu Gast in der Fabrik Stadtufer. In und um die Fabrik finden an diesen Tagen verschiedene Veranstaltungen und Konzerte statt. Zwei Slackliner zeigen am Freitag um 19 Uhr und am Samstag ab 14 Uhr zu jeder Stunde eine Show auf einem dünnen Seil.

Balthasar Müller aus Aarau beweist sein Können regelmässig im Schachen in Aarau. Am Samstag, 10. September, können Gäste von 14 bis 18 Uhr Tricks und mehr selber ausprobieren.

Letzte Vorstellungen in der Bahnhalle

Von September bis Dezember finden weitere Vorstellungen am bisherigen Standort in der Bahnhalle statt. Am Samstag, 17. September, spielt Katrin Bosshard vom Theater Fleisch und Pappe ihr Theater «Frederick» nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Leo Lionni. Am Samstag, 15. Oktober, zeigt das Theater Gustavs Schwestern ihre Erfolgsproduktion «Konrad, das Kind aus der Konservenbüchse» nach dem Buch von Christine Nöstlinger.

Am Samstag, 19. November, findet das KiKo 24 mit Domenica Ammann und Joseph Bachmann «Pipifax und Waldemar» in Zusammenarbeit mit dem Konzertzyklus Pro Wattwil statt. In der Adventszeit lädt das Gofechössi wiederum zu den Erzählabenden «Schtärnäfunklä» ein. Diese finden im Bahnhof Lichtensteig statt. Schtärnäfunklä sind Geschichtenabende in adventlicher Atmosphäre. Susanne Roth und ein Gast mit einer Geschichte laden zu einem Abend für die ganze Familie ein. (pd/mas)