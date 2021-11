Lichtensteig «Neue Dinge sollen im Toggenburg statt in Zürich passieren» – vier Sichtweisen auf die Standortförderung Toggenburg Am 4. November fand der Gewerbeanlass der Gemeinde Lichtensteig statt. Die Gemeinde spannte für die Veranstaltung zum Thema Standortförderung mit dem Macherzentrum zusammen.

Co-Working-Space im ehemaligen Lichtensteiger Postgebäude. Bild: Corinne Bischof

20 Interessierte fanden sich am Donnerstagabend im ehemaligen Lichtensteiger Postgebäude ein. Erstmalig spannte die Gemeinde für den Gewerbeanlass mit dem Macherzentrum zusammen. Das Zentrum führt monatlich den «Machertreff» durch, ein Zusammenkommen von Gewerbetreibenden, Bevölkerung sowie Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Die Gemeinde Lichtensteig und das Macherzentrum luden als Gast Regierungsrat Beat Tinner ein, der die Pläne des Kantons fürs Toggenburg erläuterte.

Standortförderung mit thematischen Bezügen

Beat Tinner, St.Galler Regierungsrat. *Bild: Sascha Erni

Als Vertreter des Volkswirtschaftsdepartements drehte sich bei Beat Tinner alles um die Wirtschaftsförderung. Die Pandemie habe gezeigt, dass Co-Working-Spaces wie der im Macherzentrum nützlich seien und einen Standortvorteil bieten könnten – denn die Menschen hätten gemerkt, dass Pendeln nicht immer möglich oder nötig sei. Damit unterstützten solche Projekte einen Schwerpunkt des Kantons, die Bekämpfung des Fachkräftemangels und der Abwanderung junger Berufstätiger.

Aber natürlich stehe für den Kanton über allem das regionale Tourismus-Entwicklungskonzept. Dabei soll das Toggenburg ein vielschichtiges Publikum ansprechen und ganzjährige Angebote ermöglichen. Wichtig seien thematische Bezüge. Der Kanton sehe als Hauptpunkt fürs Toggenburg das Alleinstellungsmerkmal «Klang»; die Unterthemen Holz, Natur und Wald sowie Kulinarik würden ebenfalls in die Konzeption einbezogen. Das soll nicht von oben herab verordnet werden, sondern die vorhandenen Stärken der Region bündeln. Tinner sagte:

«Der Kanton möchte die authentischen Aspekte des Toggenburgs aufgreifen.»

Verschiedene Perspektiven

Matthias Müller, Stadtpräsident Lichtensteig. Bild: Sascha Erni

Die weiteren Vorträge des Gewerbeanlasses drehten sich im Kern um dasselbe Thema – was kann man tun, um das Toggenburg voranzubringen? Sie gingen die Sache aus verschiedenen Perspektiven an. Während Beat Tinner mit der Sicht des Kantons den allgemeinen Rahmen steckte, brach Mathias Müllers Vortrag die Sache auf die Gemeindeebene herunter. Standortförderung schön und gut, aber worauf muss man dabei als Verwaltung achten? Wichtig sei die regionale Einbindung, oder wie es der Stadtpräsident sagte:

«Lokal starten, regional entwickeln.»

Denn Lichtensteig sei zu klein, um Projekte alleine halten zu können.

Jürg Buff, Präsident des Lichtensteiger Gewerbevereins, ging dann eine Ebene tiefer. Er zeigte auf, welche konkreten Aktionen der Verein für seine Mitglieder verfolgt, von Lernendenanlässen bis zur «Lichtensteiger Gasse» an der TOM.

Tobias Kobelt vom Macherzentrum. Bild: Sascha Erni

Gastgeber Tobias Kobelt vom Macherzentrum brach dasselbe Thema schlussendlich aufs Individuum herunter, indem er über die namensgebenden Macherinnen und Macher sprach. Während in Tinners Ausführungen eine abstrakte Gesellschaft im Zentrum stand, ging es bei Kobelt um die Motivationen der Köpfe innerhalb der Toggenburger Gesellschaft:

«Sie wollen, dass neue Dinge hier bei uns im Toggenburg passieren, und nicht in Zürich.»

Dieser Antrieb sei für den Erfolg der Region zentral.

Gemeinsamkeiten überwiegen

So unterschiedlich die Vorträge zu den vier Ebenen auch waren, so zeigte sich an dem Abend dennoch, dass es allen Parteien um dasselbe geht: Vom Individuum bis zur Kantonsregierung, alle wollen sie das Toggenburg voranbringen. Die aufgezeigten Wege zum Ziel mögen sich im Detail unterscheiden. Aber sie überkreuzen sich an vielen Punkten, die Gemeinsamkeiten überwiegen.