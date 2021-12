Lichtensteig Kauf des Areals «Stadtufer» gesichert - dennoch fehlen noch 300'000 Franken Punktlandung für die Finanzierung: Die Genossenschaft «Stadtufer» kann das Fabrikareal an der Thur in Lichtensteig erwerben. Noch ginge die Geldsuche aber weiter, erklärt Dimitrij Stockhammer vom Kernteam der Genossenschaft.

«Die Räumlichkeiten der ehemaligen Fabrik werden ab März in eine Mischnutzung für Gewerbe, Kultur, Handwerk und Wohnen überführt, erklärt Dimitrij Stockhammer. Bild: Sascha Erni (Archivbild 26.6.2021)

Die Genossenschaft Stadtufer hatte bis zum 30. November Zeit, die Finanzierung für den Kauf des ehemaligen Fabrikareals zu sichern. Dieses Ziel hat sie erreicht. «Die Zusage der Eigentümerfamilie ist da», sagt Dimitrij Stockhammer. Am 7. Dezember sei der Entscheid gefallen, auch viele weitere offene Punkte hätten im Gespräch zwischen der Genossenschaft und den Eigentümern geklärt werden können. Der Kauf würde nun abgewickelt, die Genossenschaft Stadtufer könne ab März 2022 das Areal der ehemaligen Fein-Elast-Fabrik an der Thur bei Lichtensteig in eine Mischnutzung umführen. (Das Toggenburger Tagblatt berichtete am 27. November 2021.)

Weiteres Geld für die Sanierung benötigt

Auch wenn die Finanzierung für den Kauf gesichert ist, zu 100 Prozent in trockenen Tüchern liegt das Gesamtprojekt noch nicht. Einer der grösseren Geldgeber habe seinen Beitrag an die Bedingung geknüpft, dass umgehend nach dem Kauf mit ersten Umbauarbeiten begonnen werde. «Dazu, für die Sanierung, fehlen uns noch 300’000 Franken», erläutert Dimitrij Stockhammer. Also ginge die Geldsuche im Dezember weiter. Die Genossenschaft hofft, über den Verkauf weiterer Anteilsscheine, mit Baukrediten und längerfristigen Darlehen das Geld für die Renovation zügig zusammenzubekommen.

Projekt soll sich partizipativ weiterentwickeln

«Es fehlt wirklich nicht mehr viel», betont Stockhammer mit Verweis auf die Gesamtsumme von 3.5 Millionen Franken. Entsprechend habe die Detailplanung für den Umbau bereits begonnen. Die Koordination ist laut Dimitrij Stockhammer aufwendig, denn wie das Gesamtprojekt «Stadtufer» selbst soll auch der Umbau des 8’000 Quadratmeter grossen Areals partizipativ geschehen: Bestehende und zukünftige Mieter aus Handwerk und Gewerbe können zusammen mit dem neugegründeten Verein «Eigenleistung» einen Teil der Arbeiten übernehmen. Mitreden und -entscheiden werden aber natürlich alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter, sagt Stockhammer und lacht.