Lichtensteig «Es sind diverse Gerüchte in Umlauf»: Der Wegzug eines Möbelhauses aus der Altstadt überrascht die Lichtensteiger Das Möbelhaus Bleiker in der Lichtensteiger Altstadt zieht um. Wohin, ist noch nicht bekannt. Der Gewerbeverein hofft auf einen adäquaten Nachfolger.

«Alles muss raus!»: Das Möbelhaus Bleiker an der Hauptgasse in Lichtensteig wird wohl schon bald leer sein. Bild: Urs Hemm

Das kommt wohl für manche Einwohner in Lichtensteig überraschend: Das Fachgeschäft Möbel Bleiker, das über 100 Jahre an der Hauptgasse seinen Standort hatte, zieht aus der Altstadt weg. In diesen Tagen ist Totalliquidation. Das Möbelhaus wird es auch in Zukunft noch geben. Einfach an einem neuen Standort.

Wo dieser ist und wie es mit dem Haus an der Lichtensteiger Hauptgasse weitergehen soll, möchte die Familie Bleiker derzeit noch nicht bekanntgeben. Eines steht aber wohl fest: Der Umzug der Firma ist bereits jetzt Gesprächsstoff in der Stadt.

«Diverse Gerüchte im Umlauf»

Jürg Buff, der Präsident des Lichtensteiger Gewerbevereins, sagt:

«Es sind diverse Gerüchte in Umlauf.»

Auch Buff wurde von den Neuigkeiten überrascht. Er sagt: «Wir erfuhren an der Hauptversammlung vom Mittwoch, dass Möbel Bleiker das Haus verkauft hat.» Mehr als das wisse auch er nicht.

Der Präsident bedauert den Wegzug. Er sagt: «Lichtensteig verliert ein Traditionshaus. Einen adäquaten Nachfolger zu finden, ist sicher nicht einfach.» In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass Flächen in der Altstadt zum Teil «schwierig zu belegen» seien. Buff sagt:

«In der Hauptgasse gibt es Schaufenster, die schon länger leer stehen.»

Die Gründe dafür liegen für Buff auf der Hand: «Die Ladenflächen an der Hauptgasse eignen sich vor allem für den Detailhandel.» Wohnungen könne man dort nicht einrichten. Schliesslich wolle niemand in einem Schaufenster leben. Detailhändler zu finden, die sich neu ansiedeln, so der Präsident des Gewerbevereins weiter, sei aber nicht leicht, da diese «überall zu kämpfen» hätten.

Trotzdem ist Buff optimistisch, was das Haus der Bleikers betrifft. Er sagt:

«Jemand hat das Haus gekauft. Und der wird sich schon gut überlegt haben, wie es weitergeht. Wir müssen jetzt einfach Geduld haben.»

Ein Familiengeschäft in dritter Generation

Über 100 Jahre führte Möbel Bleiker das Geschäft in der Altstadt von Lichtensteig. 1910 kaufte Ernst Bleiker das Haus an der Hauptgasse und bot dort neben eigens hergestellten Polstermöbeln und Matratzen auch industriell angefertigte Möbel an. Das ist der Internetseite des Möbelgeschäfts zu entnehmen. Später wurde das Geschäft von den Nachfahren übernommen und weiter ausgebaut.

Möbel und andere Wohnaccessoires auf acht Stockwerken: Das Möbelhaus Bleiker von innen. Bild: PD

Ein Brand der Lichtensteiger Altstadt im Jahr 1984 beschädigte das Haus aber so stark, dass dessen Besitzer die vordere Hälfte komplett abbrechen mussten. Nach dem Wiederaufbau wurde das Sortiment erweitert und die Verkaufsfläche vergrössert. Heute führen die Inhaber Erika und Jörg Bleiker das Möbelhaus in dritter Generation. Künftig einfach nicht mehr in der Lichtensteiger Altstadt.